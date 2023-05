Colau promete extender los ejes verdes a distintos barrios de Barcelona

Ada Colau ha querido sacar pecho este lunes de las obras de pacificación del tráfico que están en marcha en la ciudad y ha anunciado que, si gana, harán nuevas peatonalizaciones en los barrios. La alcaldesa y jefa de filas de Barcelona en Comú ha prometido extender el modelo supermanzana a los diez distritos: “Todo el mundo tendrá cerca un eje verde y será un espacio público del que se podrá disfrutar”-

Barcelona reúne a una docena de grandes ciudades partidarias de que los peatones ganen espacio público

La candidata ha mencionado 20 nuevos ejes verdes, aunque ha aclarado que la mayoría ya están en obras o bien tienen ya el proyecto aprobado. Es el caso de calles como Via Laietana, Pi i Maragall, la Ronda Sant Antoni o Diagonal, que en uno de sus tramos está en fase de remodelación para integrar el tranvía.

De los ejes verdes que todavía no se habían anunciado y con los que Colau se ha querido comprometer este lunes, destacan seis. La calle de Sants y Creu Coberta, Avenida Madrid, Via Júlia, Pintor Alsamora, Cantàbria-Santander y las rondas de Ciutat Vella. Lo que no se ha especificado es si serán peatonalizaciones totales de las vías o si habrá reducciones de algún carril de tráfico.

Colau intenta con estas propuestas responder a quienes la han acusado de haberse dedicado solamente al Eixample, el que concentra las mayores peatonalizaciones este mandato, y se reafirma además en el modelo de reducir espacio para el coche y dárselo al peatón. En total, eso sí, aseguran que con esta veintena de transformaciones la ciudad gane hasta 12.000 árboles.

La alcaldesa ha puesto también el ejemplo ha citado la plaza Sóller, donde se celebraba el acto, un espacio transformado durante el último mandato y es hoy un sitio “de mucha vida vecinal y un entorno agradable”. Colau ha justificado que se haya puesto énfasis en la Supermanzana del Eixample porque es el lugar por el que pasan más coches de la ciudad y había que reducir el tráfico “de forma significativa”.

Según ha explicadoJanet Sanz, la propuesta concreta para cada calle se adaptará al territorio, ya que no todas las calles son iguales ni hay una receta “cerrada”. Eso sí, la idea común es la filosofía del proyecto Supermanzana Barcelona y apostar por hacer 'ejes verdes'.

La rueda de prensa ha contado con la presencia de arquitectos destacados de Barcelona como Vicent Guallart, entre el público, o el arquitecto jefe municipal Xavier Matilla. Por otro lado, el arquitecto Juli Capella, el geógrafo Oriol Nel·lo y la arquitecta Carme Pinós.