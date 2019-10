Los 'comuns' piden la dimisión de Quim Torra: "No hay nadie al volante"

Los 'comuns' piden la dimisión de Quim Torra como president de la Generalitat. "No está presidiendo ni gobernando", le ha reprochado la portavoz adjunta del grupo de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, que le ha recriminado que tras tres días de altercados en distintas ciudades catalanas la Generalitat no proyecta ninguna sensación de "solidez" o de tener "rumbo". "No hay nadie al volante", le ha espetado desde el atril del Parlament en el pleno de este jueves sobre la sentencia del procés.

Los 'comuns' decidieron que iban a exigir la dimisión de Torra tras considerar que su intervención este miércoles a medianoche, en la que afirmó que "el 1-O se derrotó al Estado" -en un mensaje calcado a un tuit de Carles Puigdemont-, era la prueba definitiva de su falta de liderazgo e irresponsabilidad. "No podemos seguir así, usted debe ser honesto y reconocer que prefiere ser activista a presidente", ha insistido Albiach.

La portavoz de los morados, que ha lamentado una vez más una sentencia que califican de injusta, ha expresado que quienes están al frente de las instituciones deben tener "mirada larga" y pensar "más allá del próximo telediario". "Ante un Pedro Sánchez que nos aboca a elecciones innecesarias que contaminan el deebate que tenemos, y que busca un electorado de Ciudadanos y el PP con un discurso cada vez más retrógrado, aquí no hay que caer en la confrontación y la gesticulación vacía", ha expresado, para luego concluir que "hay que cohesionar Catalunya".