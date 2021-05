Los 'comuns' rompen la negociación con ERC hasta que Aragonès se comprometa a gobernar sin Junts

Si la aritmética parlamentaria ya era complicada, la posibilidad de un Govern de izquierdas en Catalunya se ha alejado casi definitivamente este jueves. La líder de los 'comuns' en el Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciado que su formación rompe las negociaciones con ERC de cara a la investidura porque los republicanos no se han comprometido a que Junts per Catalunya no entre en el Govern, ni ahora ni durante la legislatura.

Al igual que el críptico comunicado de las tres fuerzas independentistas, la sesión de control al Govern en funciones se ha movido en la ambigüedad, sin un mensaje claro por parte del candidato Pere Aragonès. A diferencia del sábado, cuando Aragonès comunicó sin ambajes que su apuesta era un Govern en solitario de ERC sin Junts para arrancar la legislatura, en el hemiciclo este jueves el presidenciable republicano no ha sido tan contundente y se ha limitado a pedir al resto de fuerzas explorar "todas las posibilidades" para evitar la repetición electoral.

"¿Usted quiere ser president de la Generalitat?", ha lanzado Albiach a Aragonès en su primera intervención. La líder de los 'comuns' ha constatado que fuera del Parlament "nadie entiende qué pasa" y ha instado al candidato republicano a aclarar si quiere ser un president "tutelado" por Junts. "Damos por rotas las negociaciones hasta que no diga públicamente que Junts no entrará en el Govern ni ahora ni durante la legislatura", ha apostillado Albiach, solo dos días después de que su colega de partido en el Congreso, Jaume Asens, augurara un acuerdo rápido entre republicanos y 'comuns'.

En su réplica, Aragonès ha pedido a Albiach que no rompa las negociaciones y ha vuelto a apelar a Junts, CUP y 'comuns' a agotar los días que quedan antes de finalizar el plazo para alcanzar un acuerdo que evite el fracaso de la legislatura, sin concretar en esta ocasión si quiere un Govern en solitario de ERC o uno de coalición con Junts. "Tenemos que poder explorar todas las posibilidades para evitar la repetición electoral, le agradezco la disposición pero la aritmética es la que es", ha indicado el líder republicano a Albiach.

Más agrio ha sido el intercambio dialéctico entre Aragonès y el líder del PSC en el Parlament y ganador de las elecciones, Salvador Illa. El presidenciable socialista ha reclamado a Aragonès que levante el veto "inédito en Europa" a la socialdemocracia y que le deje explorar su investidura. El republicano ha replicado acusando al socialista de "estar sentado en un banco esperando aprovecharse de que otros no logran" sus objetivos. "No haré ningún paso al lado, defenderé mi candidatura a la presidencia", ha apostillado Aragonès.

La sesión de este jueves no solo no ha servido para desbloquear las negocaciones, sino que a falta de 13 días para que se precipite la repetición electoral ha restado opciones a la llegada de Aragonès a la Generalitat con los votos de los 'comuns'. La alternativa, el apoyo de Junts, tampoco está clara a día de hoy. Más si se tiene en cuenta la pregunta que el portavoz de Junts, Albert Batet, ha dirigido a Aragonès, más propia de un partido de la oposición que de una formación que tiene a la mitad de los consellers en funciones.

Batet ha obviado la crisis con ERC y ha preguntado a Aragonès si encargará una auditoría externa de la gestión del Govern de la pandemia. Ni una palabra sobre las negociaciones. Aragonès ha dado una respuesta de manual: "Activaremos todos los mecanismos de transparencia, pero para esto hace falta un Govern con todas las capacidades". Pero no ha aclarado si será solo de ERC o de coalición con Junts. La ruleta rusa hacia la repetición electoral sigue.