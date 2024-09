La concejal de Junts que denunció al senador Eduard Pujol pide perdón por acusarle en falso de acoso

La concejal de Junts en Pineda de Mar (Barcelona) Noemí Llorens, que denunció ante el partido al exdiputado en el Parlament y actual senador de la formación Eduard Pujol, ha admitido que le acusó en falso de acoso y ha pedido perdón al político, que ha aceptado las disculpas.

Tal y como ha adelantado El País y ha confirmado este diario, Llorens ha presentado un escrito al juzgado en el que pide disculpas al senador y declara haberse sentido “manipulada” por algunos dirigentes de Junts, que no concreta, pero que según la versión de la edil utilizaron su caso para “hacer daño con finalidades políticas” al político.

El caso del senador de Junts, exdirector de RAC-1 y uno de los independientes que nutrió las listas del partido de Puigdemont en las elecciones de diciembre de 2017, ha dado un vuelco judicial. De presunto acosador ha pasado a víctima de injurias y denuncia falsa de dos mujeres. En noviembre de 2020 fue destituido de forma fulminante, y no fue hasta 2022 que fue destituido ante la inconsistencia de las denuncias que las dos mujeres canalizaron de forma interna en el partido.

La concejala y Pujol mantuvieron una relación sentimental e intercambiaron varios whatsapps “de naturaleza afectiva e incluso erótica” hasta que el exdiputado decidió “distanciarse” de la edil en octubre de 2019, según expuso la jueza que dejó a un paso del juicio a Llorens por injurias al ahora senador.

Al retractarse y haber aceptado Pujol las disculpas, Llorens no tendrá que ir a juicio. Sí tendrá que sentarse en el banquillo la otra mujer a la que Pujol denunció por injurias tras haberle señalado por acoso.

La concejala acudió al Instituto Catalán de la Mujer (ICD, por sus siglas en catalán) para denunciar a Pujol por acoso sexual. Sin embargo el organismo no atendió la denuncia de la mujer ni tampoco le prestó asesoramiento para que lo llevara al juzgado al no darle credibilidad. Luego la edil acudió al partido.

El único nombre de Junts citado en la carta es el de Aurora Madaula, entonces responsable de feminismos del partido. “Madaula me convenció de que esta actuación de Pujol era constitutiva de un delito de acoso y me animó a denunciarlo ante el partido y ante la justicia”, expone Llorens en su misiva, si bien nunca llegó a presentar una denuncia formal. “La situación me superó y con el tiempo me he sentido manipulada”, agrega la carta.

En declaraciones a RAC-1, la abogada del senador, Judit Gené, ha lamentado el daño causado en Pujol por las denuncias falsas y ha confiado en que el perdón emitido por la concejala sea un paso para repararlo. “Su nombre salió en todos los periódicos y las televisiones, causó un impacto contra su honor terrible”, ha valorado la letrada.