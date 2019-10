Los condenados claman contra la "injusticia" de la sentencia

Las reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo han ido apareciendo a lo largo de la mañana, después de que sobre las 9:30 se hiciera público el veredicto en el que se condena a varios años de prisión a la mayoría de los acusados de organizar la votación del 1 de octubre.

A través de una carta a los militantes de ERC, el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha valorado la condena de 13 años que le ha impuesto el tribunal por un delito de sedición y malversación. Junqueras ha señalado que el veredicto pretende “destrozar vidas, descabezar partidos y liderazgos y acabar con un movimiento político y democrático”.

El exvicepresident ha reiterado que el independentismo “volverá más fuerte” y que los catalanes “no tienen alternativa” tras el fallo del Supremo. “Yo no quiero que mis hijos crezcan en este Estado corrupto, insensible y demofóbico y os bien juro que no descansaré hasta conseguirlo”.

Muchos de los condenados han respondido a la sentencia del Supremo mediante sus cuentas de Twitter, gestionadas por sus equipos o allegados. Todas las reacciones cargan contra el tribunal y consideran que el fallo no es justo.

La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sido una de las primeras en reaccionar a la sentencia. Forcadell, condenada a 11 años y medio de prisión por sedición, ha asegurado que la "injusticia se ha consumado" y ha reiterado que el "debate parlamentario" no es delito.

La injustícia s'ha consumat. El lliure debat parlamentari no és delicte, és un dret exercir-lo i un deure defensar-lo. No ens cansarem de dir-ho allà on faci falta. Avui la democràcia viu un dia fosc, però ni en moments així el derrotisme ens ha de vèncer. Ens en sortirem!

El exconseller Josep Rull, condenado a 10 años y medio también por sedición, considera que el tribunal ha juzgado las ideas en lugar de los hechos y sostiene que la condena es extensible a los 2 millones y medio de catalanes que participaron en la votación del 1 de octubre.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, también ha reaccionado inmediatamente a la condena del Supremo, que le ha impuesto 9 años de prisión por sedición. Cuixart ha señalado que "lo volverán a hacer" y ha pedido la amnistía para los presos catalanes.

"A los presos políticos nos utilizan para cronificar problemas políticos", se ha sumado el exconseller Raül Romeva, condenado a 12 años de cárcel por sedición y malversación.

Mucho más comedido ha sido el exconseller de Interior, Joaquim Forn, en su reacción a los 10 años y medio de cárcel que le ha impuesto el Supremo por un delito de sedición. Forn se ha limitado a agradecer el apoyo recibido y ha asegurado que el independentismo "no desfallezcamos".

Gràcies pel vostre suport. Gràcies perquè sabem que sempre hi sou. No defallim. Visca Catalunya lliure!

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha considerado "una barbaridad" las penas impuestas por el Supremo y sostiene que "toca reaccionar".

100 anys de presó en total. Una barbaritat. Ara més que mai, al vostre costat i al de les vostres famílies. Toca reaccionar, com mai. Pel futur dels nostres fills i filles. Per la democràcia. Per Europa. Per Cataunya.