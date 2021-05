Cuixart responde al Supremo que rechaza el indulto: "La prioridad como preso político no es salir de la cárcel"

Primera respuesta de los presos del procés al Tribunal Supremo sobre su indulto. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, indicado al Supremo que aboga por una amnistía en vez del indulto. "La prioridad como preso político no es salir de la cárcel", indica el escrito de Cuixart presentado ante el Alto Tribunal.

No por novedosa, la posición de Cuixart sí ha sorprendido por su rapidez. El escrito de respuesta al Supremo se ha enviado el mismo día que la Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena ha requerido a las defensas de los doce condenados por el procés para que se posicionen sobre el indulto solicitado a su favor por parte de sindicatos como la UGT o particulares como el letrado Francesc Jufresa.

De esta forma, Cuixart toma la delantera frente a las respuestas del resto de presos, que no está claro que vayan en el mismo sentido que la del líder de Òmnium. Otros condenados como la extitular de Trabajo Dolors Bassa ya han avanzado que sí están a favor de la medida de gracia. Los escritos de los líderes del procés llegarán además en la recta final de las complicadas negociaciones entre ERC y Junts para la investidura catalana.

En cualquier caso el posicionamiento de Cuixart no altera los trámites previstos, habida cuenta de que la ley del indulto no obliga a que el tribunal tenga que consultar al condenado sobre si acepta la medida de gracia y porque si el Gobierno termina concediéndoselo el líder de Òmnium tampoco podría negarse a salir de prisión. Antes de la decisión final del Ejecutivo el tribunal del procés tendrá que emitir un informe preceptivo, pero no vinculante, sobre la medida de gracia.

En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa de Cuixart, que ejerce la abogada Marina Roig, expresa al Supremo que la "prioridad" del presidente de Òmnium "no es salir de la cárcel sino la resolución del conflicto político por el que cumple condena". La forma de encauzar la situación de los presos, continúa la defensa, es la amnistía "como respuesta colectiva" a las decenas de encausados en las distintas causas del procés, y no el indulto "como solución individual". Todo ello pese a que la amnistía es una medida de difícil encaje constitucional e imposible viabilidad política en el Congreso por el rechazo del PSOE.

Aprovecha la defensa para recordar que dos magistrados del Constitucional han criticado por "desproporcionadas" las penas por sedición y que han mantenido que el Supremo podría haber propuesto al Gobierno en su sentencia un indulto parcial y atemperar así las penas ante la "indeterminación" de la sedición en el Código Penal, la casi inexistente jurisprudencia contemporánea respecto a este delito y la afectación del delito sobre derechos fundamentales.

En declaraciones a los medios, el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha reiterado que su apuesta es la amnistía en vez de los indultos y ha desconfiado que el Gobierno acabe concediendo la medida de gracia. "Ni ha pasado ni creemos que pase, no creemos que el Gobierno español afronte la situación", ha aseverado. En esta línea, Mauri ha insistido en que Cuixart "no pedirá perdón ni clemencia" y que, en todo caso, ha añadido, quien debería hacerlo es el Estado.