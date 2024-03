El defensor del pueblo de Barcelona pide que se revise el alojamiento de urgencia en pensiones para personas desahuciadas

La Sindicatura de Greuges de Barcelona (el defensor del pueblo) ha instado al Ayuntamiento de la ciudad a revisar el modelo actual de alojamiento de urgencia, según el cual se envía a un hostal o albergue a las personas vulnerables que han sido desahuciadas para que no acaben en situación de sinhogarismo.

Según ha destacado el Síndic, David Bondia, en la presentación del informe de actividades de 2023, han detectado que hay falta de disponibilidad, que los precios fluctúan porque dependen de un operador turístico, que se separa a núcleos familiares o que se pierde de vista la importancia para las personas desahuciadas de permanecer cerca de sus barrios.

“Se debe revisar este modelo”, ha dicho Bondia, que cuestiona que este tipo de alojamientos ofrezcan las condiciones necesarias. Revisar este modelo de asistencia a personas vulnerables es una de las 10 recomendaciones que el Síndic de Greuges ha hecho al alcalde Jaume Collboni en vista de las acciones que realizó esta institución durante el 2023.

Otra propuesta tiene que ver con el uso “intensivo” o el “mal uso” del espacio público. Bondia ha indicado que detectan tres problemas en términos de convivencia: turistificación de la ciudad, exceso de motos en las aceras y alta ocupación de las terrazas.

Ante eso, la sindicatura propone repensar el modelo turístico y hacer un seguimiento “intensivo” de la ocupación de las terrazas y, en caso de reincidencia, no renovar autorizaciones. Sobre las motos, ha asegurado que no pretenden ir en contra de este vehículo, sino que ha denunciado la “perimisividad” con las motos que aparcan en aceras que no reúnen los requisitos.

Igualmente, la sindicatura también propone garantizar un abordaje “integral” a las situaciones de sinhograismo y, en esta línea, destaca las dificultades encontradas a la hora de tramitar el padrón sin domicilio fijo.

Otra propuesta que destaca es la de “agilizar” el funcionamiento de la administración municipal. Según el defensor de la ciudadanía, las vulneraciones de derechos de la ciudadanía que más les llegan son aquellas que tienen que denuncian que realizar una gestión con la administración es una tarea “pesada y poco flexible”.

Por eso, en rueda de prensa el síndico y la adjunta, Eva Garcia Chueca, han insistido en la necesidad de desburocratizar el Ayuntamiento y facilitar trámites más simples, así como no perder de vista la brecha digital que puede haber en algunas gestiones.

En esta línea, Bondia ha analizado cuáles son los derechos ciudadanos que los vecinos de Barcelona ven vulnerados con más frecuencia. El primero es el derecho a la buena administración (26% de las quejas recibidas). “Es el gran derecho afectado año tras año”, ha dicho la adjunta Eva Garcia Chueca, quien ha explicado que a menudo la administración municipal se percibe como más burocratizada y “poco ágil”.

Además, también existen problemas relacionados con la brecha digital. Para mejorar la atención ciudadana, ha apuntado, debe regularse muy bien la cita previa, facilitar que los trámites se puedan hacer presencialmente o telefónicamente e intentar acortar el plazo de resolución de expedientes administrativos, entre otros.

El segundo derecho más afectado es el derecho al medio ambiente (13,2%), seguido del derecho al descanso (8,5%), el derecho a la vivienda (7,2%), a la movilidad (6,2%) %) y a los servicios de protección social (5,2%).

Según Chueca, las problemáticas tienen que ver con la contaminación atmosférica pero también acústica, es decir, molestias por el ruido de un vecino, un establecimiento o el ocio nocturno. “Sería un gran grosor de quejas”, ha dicho.

También aquí se incluyen la limpieza y la ubicación de los contenedores, una problemática “muy recurrente también”. Asimismo existen quejas derivadas de las molestias causadas por viviendas de uso turístico (HUT).

Creación de una Comisión de Reparación

La sindicatura también ha aprovechado para hacer balance del trabajo realizado en 2023 y ha recordado que el pasado año creó la Comisión de Reparación para víctimas de abusos en escuelas públicas de Barcelona. Bondia ha hecho valer la creación de este espacio y la escucha que han podido ofrecer a víctimas y ha insistido en la importancia de que desde el Ayuntamiento también se ofrezca reparación a las víctimas.

Según ha dicho, ya ha trasladado al alcalde Jaume Collboni esta necesidad y el alcalde se comprometió a impulsar un acto de reparación a las víctimas que, según Bondia, será de carácter privado. “Entendemos que se pedirá una reparación institucional”, ha apuntado.