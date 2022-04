ERC considera “más que insuficientes” las propuestas del Gobierno para esclarecer los casos de espionaje

ERC no se conforma con las propuestas que este domingo ofreció el Gobierno para encarrilar la crisis por los casos de espionaje a una sesentena de independentistas. La formación ha desdeñado este lunes las explicaciones dadas por el ministro Félix Bolaños y ha calificado de “más que insuficiente” la respuesta dada por el Ejecutivo central. “No nos vale con cuatro medias cosméticas para que parezca que se preocupan del tema, deben poner a fondo porque ningún estado democrático se puede permitir esto”, ha dicho la portavoz republicana, Marta Vilalta. Desde ERC reclaman tanto explicaciones y respuestas a sus preguntas como una asunción de responsabilidades por las que llegan a reclamar dimisiones, aunque aún sin apuntar a nombres concretos.

Ronald Deibert, director de Citizen Lab: "Una entidad independiente y también la UE deberían investigar el 'CatalanGate'"

Saber más

“Queremos saber quién ordenó este espionaje, quién lo validó, quién lo sabía, qué se ha hecho con la información que se ha obtenido y si sigue haciendo ahora”, ha preguntado la portavoz, que pese a sus cuestiones ha asegurado que no tiene dudas de que el Gobierno conocía las escuchas. “Nadie pone en duda que el Estado ha espiado al independentismo, ni el propio Gobierno español lo niega”, ha indicado. Por esta razón ha asegurado que debe haber “la investigación necesaria, las explicaciones necesarias, la asunción de responsabilidades y, por tanto, dimisiones”.

Pese al tono duro empleado por los republicanos, Vilalta no ha descartado apoyar el decreto sobre las consecuencias económicas de la guerra, que incluyen las medidas para bajar el precio de la energía en España, y que debe votarse en el Congreso el próximo jueves. “Veremos qué pasa hasta el jueves y esperemos que el Gobierno esté a la altura”, ha dicho la portavoz, que sin embargo ha dicho que votar contra el decreto “es una posibilidad”. Es más, Vilalta ha advertido al Gobierno que “todas las leyes pueden peligrar” si no se mueve para dar respuesta al llamado caso 'CatalaGate'.

Ahora bien, en ERC tampoco están dispuestos a una ruptura total para lo que queda de legislatura, si eso significa votar en contra de todas las iniciativas del Gobierno. “ERC con quien tiene los acuerdos es con el pueblo de Catalunya y ser útiles significa aprobar con nuestros votos medidas para ayudar a la gente. Esto nos ha permitido ser útiles en Catalunya, pero también en el Congreso y allí donde tenemos representación”, ha indicado. De esta forma ha explicado que decidirán su voto al decreto económico del próximo jueves a lo largo de esta semana y sobre el resto de las leyes, según sean las medidas y también teniendo en cuenta el contexto político. Vilalta ha recordado que en esta legislatura ERC ya se ha opuesto a medidas como la reforma laboral, como advertencia de que podrían volver a hacerlo.

Esta ha sido la respuesta del partido a la oferta del ministro Félix Bolaños, que solo un día antes se había reunido con la consellera de la presidencia, Laura Vilagrà, para explicar sus propuestas. El ministro apuntó a cuatro vías diferentes: un control interno del CNI, una investigación del Defensor del Pueblo, la reactivación de la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso y su disposición a desclasificar documentos que se reclamen por los jueces.

“Una semana después, aún no hemos escuchado al presidente Pedro Sánchez decir nada”, ha añadido Vilalta, que ha recordado que Aragonès sigue reclamado esta cita entre ambos presidentes. Que no se haya producido es, para ERC, una demostración de que el Gobierno no está respondiendo de forma dimensionada a la magnitud del escándalo. “La situación es crítica porque estamos ante un escándalo mayúsculo”, ha dicho. “Sabrá el Gobierno del Estado las decisiones que tiene que asumir para hacer andar esta legislatura”, ha remachado.