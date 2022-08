La fuerza de 'Bola de drac'

Esta semana llega a nuestros cines 'Dragon Ball Super: Super Hero', una nueva entrega de la archiconocida saga japonesa. La película ha tenido un éxito arrollador en Japón, donde se estrenó en junio, y también está siendo muy bien recibida en otros países como Estados Unidos y Canadá, donde se ha situado como la producción más taquillera durante la semana de su estreno. Y a partir de este jueves, la película va a proyectarse en catalán en 49 salas de Catalunya, cinco del País Valenciano, dos de Mallorca y una de Andorra.

Hace 32 años que Bola de Drac empezó a emitirse en Catalunya. Fue una apuesta de TV3 y de todo el equipo de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que resultó ser un gran acierto. Tan grande que, en muchos sentidos, la saga ha llegado a convertirse en un símbolo, sobre todo por tres motivos. En primer lugar, por la fuerza que tiene como producto audiovisual. El éxito de esta saga, que ha seducido a generaciones enteras, ejemplifica hasta qué punto podemos sentirnos involucrados con las producciones audiovisuales. Muestra cómo sus historias y sus personajes pueden pasar a formar parte de nuestra vida traspasando barreras comunicativas de una forma espectacular, y a la vez, natural.

En segundo lugar, Bola de Drac también es un símbolo para la lengua catalana. Estos dibujos animados han fascinado a un público multitudinario y multilingüe, y lo han cautivado en catalán. Demostrando que todas las lenguas sirven para crear grandes tendencias, y que el catalán es tan apto como cualquier otro idioma cuando se trata de gustar a los espectadores. Para varias generaciones, nombres como Follet Tortuga, Núvol Kinton, Cor Petit, acciones como el “canvi de lloc instantani” o la “fusió!” o expresiones como “mico filós”, “tanoca” o “baliga-balaga” nos resultan entrañables, y de hecho, cuando vemos Bola de drac en otro idioma no podemos evitar esa vaga sensación de que no es lo mismo. Porque nosotros hemos crecido con Bola de Drac en catalán. Y en un catalán, por cierto, muy rico, con una traducción magnífica que sirve de ejemplo para entender que nuestra lengua es una lengua normal, con las mismas capacidades expresivas que cualquier otra y que merece las mismas oportunidades que todas las otras.

Finalmente, esta serie es importante porque pone de relieve la importancia del doblaje. Las voces de los dobladores de Bola de Drac son familiares para buena parte de la sociedad catalana. Son muchos los que han crecido con ellas. Los profesionales del doblaje son imprescindibles en la cadena de valor del audiovisual e imprescindibles para muchos segmentos de público. Es por ello que desde el Departament de Cultura queremos aprovechar este estreno para reivindicarlos. Quiero dar las gracias a todos los profesionales dobladores por su tarea, mencionándolos con nombres y apellidos. Gracias a David Jenner (Son Gohan), María Moscardó (Son Goku niño), Meritxell Ané (Pan), Xavi Fernández (Cor Petit), Carme Calvell (Trunks), Joan Sanz (Vegeta), Marcel Navarro (Whis) y Jordi Boixaderas (Magenta), entre muchos otros. Gracias por vuestro buen trabajo.

Hablando de Bola de Drac, alguien dirá que no podemos vivir mirando al pasado y no le faltará razón. La industria audiovisual de Catalunya tiene que ofrecer, y de hecho ofrece, contenidos modernos, atractivos y en catalán. Tenemos que exhibir muchísimos Bola de Drac para las diferentes generaciones, porque el público, como demuestra esta producción, existe. En este sentido, como Departament de Cultura, desde el inicio de la legislatura estamos dialogando con todas las plataformas de streaming para que incluyan doblajes y subtítulos en catalán dentro de sus catálogos, y cabe decir que estamos obteniendo una respuesta positiva por su parte. Queremos que los resultados de estas conversaciones se manifiesten en forma de normalidad, es decir, aumentando los contenidos en catalán en sus catálogos. Y mantenemos también, no hace falta ni decirlo, contacto constante con la CCMA, con quien trabajamos conjuntamente.

En cualquier caso, como demuestra su éxito internacional de este verano, Bola de Drac no es tan solo un producto audiovisual de los años 80, sino que es también un contenido que continúa gustando en 2022. Fue un auténtico fenómeno de masas y lo sigue siendo ahora. Esperemos pues que el público vaya a ver esta película, llenando también nuestros cines. Esperemos que la película guste y que facilite que más y más gente decida ir a ver producciones en catalán. Porque es también así, sin apenas darse cuenta, con el goce y con la pasión por esta y por tantas otras series, como se ayuda a normalizar la lengua catalana, que es nuestra lengua y que deseamos que sea lengua de todos.