Iceta no ve motivos para aplazar las elecciones del 14F: "No abriremos las escuelas y cerraremos los colegios electorales"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, considera que con las previsiones del Departamento de Salud no hay motivos para no hacer las elecciones el 14 de febrero. "No abriremos las escuelas y cerraremos los colegios electorales. Se está diciendo que en febrero se podrá ir a esquiar y podremos ir a trabajar y coger el metro", ha argumentado el socialista en una entrevista en Els Matins de TV3. Además, Iceta ha destacado que la Rt, la velocidad de propagación de la COVID-19, es ahora del 1,20, la misma que había cuando se convocaron las elecciones.

Sobre la polémica sobre si el candidato del PSC, Salvador Illa, debe dejar o no el ministerio antes del inicio de la campaña, Iceta ha considerado que en todo caso no debería dejar sus responsabilidades como ministro si las elecciones se acaban aplazando.

El líder del PSC cree que el Govern está preparando y poniendo las condiciones para que se pueda votar en las elecciones "con máximas garantías". Por ello, tras conocer los pronósticos que Salud ha presentado a los partidos, cree que los comicios se pueden mantener para la fecha prevista. El informe de Salud prevé que el pico de presión asistencial en las UCI llegue pocos días antes del 14-F y que se llegue al máximo de nuevos casos diarios entorno el 20 de enero, cuando comienza la campaña electoral.

Según Iceta, si hubiera un confinamiento domiciliario sería "una situación diferente", pero si se mantienen los cálculos y previsiones de Salud, "no hay motivos para no celebrarlas" el 14 de febrero.

El primer secretario del PSC también ha subrayado que se han puesto "más facilidades que nunca" para votar por correo y que existen mecanismos para garantizar que todo el mundo que quiera votar lo haga. Y en este sentido, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a votar por correo. "Las posibilidades de celebrar la jornada electoral están todas. A partir de los datos de ayer no hay ningún motivo para no hacerlas. Sería en perjuicio para todos. Esto no se aguanta y necesitamos un gobierno con cara y ojos ", ha insistido.

Iceta ha defendido que Illa "ha introducido una dinámica nueva" y que da al PSC la oportunidad de ganar. Y explicó que algunos votantes consideraban que el hecho de que él fuera el cabeza de lista "no era suficiente cambio". Ahora que no es candidato a la Generalitat, Iceta admite que está disponible para ocupar algún otro cargo pero ha evitado valorar si ocupará algún ministerio argumentando que es una decisión que depende del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En todo caso, no cree que sea el sustituto de Illa al frente del Ministerio de Sanidad y preguntado por si podría ocupar el Ministerio de Política Territorial ha respondido que él podría ser útil en muchos lugares. "Él sabe que estoy disponible. Lo decidirá él", ha insistido en referencia a Sánchez.

De todos modos, aseguró que será el primer secretario del PSC hasta el siguiente congreso del partido que será en dos años. A partir de ahí no ha aclarado que hará aunque añadió que ha demostrado que es "capaz de ceder paso cuando alguien otra lo puede hacer mejor".