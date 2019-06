Un incendio fuera de control quema 3.500 hectáreas en Tarragona

Un incendio avanza descontrolado en la comarca de la Ribera d'Ebre, en Tarragona, y ya ha quemado 3.500 hectáreas. Más de 260 efectivos de los Bomberos de la Generalitat trabajan en la extinción de un fuego que, alimentado por el viento de sur-este que sopla en la zona, se podría convertir en uno de los más devastadores de las últimas décadas, según el Departamento de Interior.

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha advertido que sus previsiones "no son buenas" y que el fuego podría llegar a afectar hasta 20.000 hectáreas. Entre los municipios afectados por el incendio forestal, con mucho bosque y cultivos, están también la Palma d'Ebre, Maials y Bovera.

El incendio se ha originado entre Vinebre y La Torre de l'Espanyol y, según Agentes Rurales, su causa podría haber sido la "autocombustión" de un estercolero. Desde que se declarase el fuego a primera hora de la tarde se han desalojado "preventivamente" 17 personas de nueve masías de Flix y tres de una granja de animales de La Torre de l'Espanyol que ha resultado afectada por las llamas.

Además de 65 dotaciones terrestres, trabajan en la extinción del incendio 17 aviones. Dos de ellos son del Ministerio de Agricultura del Gobierno, que ha activado a su vez la Unidad Militar de Emergencias. En cuanto a la carreteras, el incendio ha saltado sobrepasado distintas vías y por ahora la Generalitat mantiene cortadas cinco carreteras y recomienda no circular por la zona "si no es imprescindible".

El incendio se ha producido en plena ola de calor y en una de las zonas donde las temperaturas se espera que rocen los 40 grados en los próximos días. De hecho, como medida de precaución ante posibles incendios, la Generalitat había ordenado a partir del jueves el cierre al tráfico en los accesos a zonas montañosas como Montsant, Montsec o los más cercanos Ports de Tortosa.

El jefe de operativos de los Bomberos, Jordi Solà, ha reconocido que este jueves será "difícil" estabilizar el fuego. "Cuando afloje el viento nos ayudará", ha apreciado sobre una marea que no ha dejado de soplar en toda la tarde con una velocidad de 60 kilómetros por hora. El viento se prevé que se modere el jueves, pero las temperaturas irán al alza en los próximos días.

ℹ Es mantenen 5 carreteres tallades per aquest incendi #IFTorredelEspanyol:

⚫ T-714 la Torre de l'Espanyol

⚫ T-2237 Vinebre-la Palma d'Ebre

⚫ T-703 Palma d'Ebre-C-233

⚫ C-233 Bovera-Flix

⚫ C-12 Maials-Flix



⚠ No feu ús de la xarxa viària de la zona si no és imprescindible https://t.co/ETqo9Dt9hK