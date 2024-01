El juez García Castellón tarda dos años en confirmar que se niega a investigar la Operación Catalunya

Más de dos años ha tardado en reiterar el juez de la Audiencia Nacional José Manuel García Castellón su negativa a investigar la Operación Catalunya dentro de la macrocausa que investiga los negocios y las maniobras parapoliciales contra rivales políticos del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

En un auto con fecha de este lunes, al que ha tenido acceso este diario, el juez resuelve el recurso de Jordi Pujol Ferrusola contra la negativa del instructor, de noviembre de 2021, a abrir una investigación dentro del caso Villarejo sobre la Operación Catalunya. El auto del juez se ha redactado horas después de que elDiario.es informara de que el recurso del hijo mayor de los Pujol llevaba más de dos años sin resolverse.

Según se expone al inicio del auto, la resolución del recurso de Jordi Pujol Ferrsuola quedó “postergada involuntariamente” debido al “ingente volumen” de comunicaciones que el juzgado recibe en la macrocausa Villarejo.

El paso del tiempo no ha movido un ápice los planteamientos del juez García Castellón para negarse a investigar la Operación Catalunya dentro del caso Villarejo. Según el juez, Jordi Pujol Ferrusola no puede tener “la consideración de perjudicado” por las actividades de Villarejo y, en cualquier caso, el intento de chantaje a la banca andorrana BPA para dar con números de cuenta de la familia debe investigarse en el principado pirenaico, pero no en España.

Según mantiene el juez basándose en el dictamen de la Fiscalía Anticorrupción, que tampoco quería abrir una investigación, Jordi Pujol Ferrusola “no aparece como investigado por cuenta de clientes y a cambio de un precio en la ejecución de ninguno de los proyectos de investigación e inteligencia en los que se utiliza información obtenida en el ámbito policial obrante en los registros restringidos”.

Tampoco consta, agrega el instructor, “que se emplearan técnicas de investigación restrictivas de terceras personas”, si bien son públicas las maniobras que miembros de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior del Gobierno del PP realizaron en Andorra para chantajear a la banca andorrana para obtener los datos bancarios de la familia Pujol.

El juez García Castellón insiste, tal y como adujo en su primer rechazo a la petición del hijo mayor del expresident, que cuatro de las 'Notas Informativas' de Villarejo analizadas sí podrían ser considerados como evidencia de la comisión de hechos delictivos en perjuicio directo de la familia Pujol Ferrusola, “si bien esta actividad delictiva se habría desarrollado en Andorra y ha sido objeto de investigación en un procedimiento incoado en aquella jurisdicción”, añade.

Cabe recordar que, tal y como informó elDiario.es, esas notas no han aparecido en la causa de los miembros de la familia del expresident, pero sí sirvieron para elaborar los pseudoinformes que se publicaban en medios de comunicación coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) frenó la petición de colaboración de la jueza andorrana para indagar en la causa abierta en el principado sobre el chantaje policial a la BPA.