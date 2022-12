Junqueras cree que sería injusto castigar con cuatro años por malversación a los líderes del procés exiliados

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha considerado este domingo que sería injusto que los líderes del procés exiliados recibiesen penas de hasta cuatro años por malversación si fuesen juzgados en España y ha reafirmado que el deseo de su partido es “rebajar y hacer desaparecer” este delito en aquellos casos en los que no haya enriquecimiento personal. Aún así, reconoce que su capacidad de negociación es limitada y pide al resto de fuerzas independentistas y “democráticas de bien” que sumen esfuerzos para que estas conversaciones no sean “un punto y final”.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Junqueras ha respondido de esta manera tras ser preguntado por la propuesta –avanzada hoy por El País y La Vanguardia– que PSOE y Unidas Podemos llevarán este lunes al Congreso para reformar la malversación. Ambos partidos, según estas informaciones, presentarán una enmienda transversal que añadirá un tipo de malversación que penaliza con hasta 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública, lo que permitiría rebajar dos años las penas por esos hechos en comparación con el actual Código Penal. Esta enmienda corregiría la presentada por ERC el viernes, que contemplaba una pena máxima de tres años de prisión en los casos de malversación sin ánimo de lucro.

El Gobierno planea con esta propuesta que ningún supuesto de malversación quede despenalizado, como quieren los republicanos, tal y como ha insistido este domingo Junqueras. “¿Conseguiremos hacerla desaparecer? Depende de cuánta gente nos ayude”, ha sostenido el dirigente, que considera que los trece diputados con los que cuenta Esquerra actualmente en el Congreso son insuficientes para lograr ese extremo. No obstante, el presidente de ERC considera que estas conversaciones no son “un punto final”, pueden ser en cambio un punto y seguido o una coma, por lo que ha pedido al resto de partidos independentistas y los “demócratas de bien” que sumen esfuerzos para presionar al Gobierno en este sentido.

“Nuestro objetivo es que eso que no es un delito no se pueda perseguir. Nosotros trabajaremos para aportar el máximo de justicia donde haya injusticia. Pedimos a todos que nos ayuden. Todos los independentistas que están convencidos de que no se ha perseguir a nadie por algo que no está en el Código Penal”, ha dicho.

El Código Penal actual es el que modificó el PP de Mariano Rajoy en 2015 y establece un delito de malversación independientemente de cuál sea el destino del dinero desviado cuyo castigo va de los dos a los seis años de cárcel (entre seis y 10 de inhabilitación), con un tipo agravado que puede llegar a los ocho años de prisión o incluso a los doce. El PP eliminó cualquier distinción anterior sobre si había lucro personal o no. Cualquier desvío de fondos públicos era considerado malversación y se fijaba una horquilla de penas muy amplia.

Con el trasfondo de las condenas y posibles futuros procesamientos por el procés, ERC quiere reintroducir en el Código Penal el concepto de ánimo de lucro personal o de terceros como condición para la malversación más grave, conservando las penas que fijó el PP (de 2 a 6 años).

En sus iniciativas, ERC añade un artículo 432 bis de malversación sin ánimo de enriquecerse pero en la que el dinero se destina a fines particulares (de 6 meses a 3 años). Según defiende ERC y ha insistido Junqueras este domingo en repetidas ocasiones, sus dirigentes procesados no incurren en este supuesto porque el dinero no fue para fines particulares. El líder de Esquerra ha reiterado que lo que se les imputa a los implicados en el 1-0 “no es malversación” sino el resultado de una reforma del PP “que tenía nombres y apellidos”.

“Ninguno está tan en contra de la corrupción como nosotros. No hemos tenido nunca un caso y no lo avalaremos. Lleguemos a donde lleguemos no será un punto y final. Continuaremos trabajando para avanzar hacia la justicia, no depende solo de nosotros, depende de cuántos seamos y cuántos nos ayuden”, ha zanjado.