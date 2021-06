Junqueras y los presos de ERC se reencuentran con Marta Rovira en Ginebra

El líder de ERC, Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los exconselleres Raül Romeva y Dolors Bassa, que salieron la semana de la prisión tras ser indultados, se han vuelto a ver este miércoles con la secretaria general del partido, Marta Rovira, después de casi cuatro años sin verse.

"Es un día especial, muy emotivo y emocionante porque hace cuatro años que no nos podíamos abrazar y estar juntos por la represión", ha asegurado Rovira, contenta por su visita de sus compañeros recientemente indultados. En declaraciones a los medios, Junqueras ha reivindicado la amnistía y el derecho a la autodeterminación: "Le debemos a la gente luchar para terminar la represión contra todos y por un referéndum", ha dicho.

Hacía más de tres años que Junqueras y Rovira, los dos máximos dirigentes de ERC, no se veían físicamente. La última vez fue cuando la secretaria general lo visitó en la cárcel antes de marchar a Ginebra para evitar comparecer ante la Tribunal Supremo, cuando el juez instructor la había citado para notificarle su procesamiento.

Este encuentro da el pistoletazo de salida a los viajes de los presos independentistas indultados para visitar los diferentes presos que están en el exterior. El viernes está previsto que el ex consejero de Presidència, Jordi Turull, el ex consejero de Territorio, Josep Rull, el secretario general de JxCat, Jordi Sánchez, y el ex consejero de Interior, Joaquim Forn, visiten al expresident Carles Puigdemont en Waterloo, Bélgica.

La semana que viene Junqueras quiere encontrarse también con Puigdemont, pero en Estrasburgo, donde se celebra el pleno de la Eurocámara. Sin embargo, todavía no está claro si esta reunión entre los líderes de ERC y JxCat se producirá, ya que fuentes de JxCat apuntan que Puigdemont no tiene previsto desplazarse a la ciudad francesa para asistir al plenario. Sería la primera vez desde que es eurodiputado que no participa presencialmente en el pleno de Estrasburgo.