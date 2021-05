Junts traslada a ERC que solo apoyará una investidura de Aragonès si comparten gobierno

No ha habido fumata blanca en el último encuentro que estaba previsto entre ERC y Junts per Catalunya este martes. Los republicanos acudían a la cita para comprobar si la formación de Jordi Sànchez estaba dispuesta a facilitar una investidura de Pere Aragonès para que este comenzase a la legislatura con un Govern en solitario. La respuesta de Junts ha sido negativa, pues han insistido en que su vía es llegar a un pacto de coalición para gobernar juntos la Generalitat. Sin ese acuerdo, los de Sànchez no prevén prestar ningún voto para la investidura del republicano, según han indicado fuentes de la formación. ERC, por su parte, considera que ya no hay margen para alcanzar ese pacto, tras casi tres meses de negociación.

El bloqueo en las negociaciones entre ambos partidos aboca a Catalunya a unas nuevas elecciones, si nadie cambia su voto de aquí al día 26 de mayo, última fecha posible para la investidura antes de la disolución automática del Parlament. Los republicanos dieron el sábado pasado por finalizada la fase de la negociación para buscar un pacto de Govern que repartiera las consellerias de la Generalitat entre ambas formaciones. Según anunció Aragonès, tras constatar que las negociaciones no avanzaban, su prioridad era conseguir una investidura para evitar la repetición electoral y comenzar la legislatura con un Govern en solitario.

Para este propósito, los republicanos han abierto conversaciones con los 'comuns', que se muestran dispuestos a llegar a un acuerdo para apoyar la investidura de Aragonès. Sin embargo, la suma de los votos de ERC, los de la CUP, con quienes ya tienen un acuerdo previo, y los de En Comú Podemos, si llegara a cerrarse el pacto, no serían suficientes para que el líder de Esquerra alcanzase la presidencia, sino que se quedaría a 4 votos favorables.

El equipo de Pere Aragonès considera que esos votos que faltan deben ser cedidos por Junts, con el argumento de que Sànchez ya los había prometido en su momento y también de que ERC apoyó le investidura de Laura Borràs como presidenta del Parlament. Sin embargo, en Junts insisten en mantener la negociación para un acuerdo de coalición en el Govern, pues creen que aún queda margen para alcanzarlo.

Tras la reunión mantenida este martes de forma telemática, fuentes republicanas han asegurado que el "bloqueo" que ha hecho Junts de las negociaciones no se ha solucionado. "Nos abocan a elecciones", indicaban desde ERC, que están convencidos de que el partido de Jordi Sànchez no tenía previsto avanzar en las negociaciones y que estaba apurando peligrosamente los plazos hacia la repetición electoral. Según indican además, en Junts continúan exigiendo que todos los actores independentistas se sometan a una dirección estratégica bajo el paraguas del Consell per la República de Puigdemont, una pretensión que ven como una "tutela" inaceptable.

Por su parte, este mismo martes, ERC y En Comú Podem han avanzado en las conversaciones en busca de un acuerdo para la investidura, en el primer encuentro después de que Aragonès apostara por un Govern de coalición. Para abrir la negociación, los equipos de ambas formaciones han acordado crear grupos de trabajo que permitan avanzar más rápidamente, conscientes de que una investidura requiere antes que Laura Borràs abra una ronda de consultas, que proponga un candidato y que convoque un pleno. Esquerra y los 'comuns' son optimistas en que podrían llegar a un entendimiento a lo largo de esta semana.