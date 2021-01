La Justicia inhabilita al conseller encargado de las elecciones catalanas por desobedecer el 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado al conseller de Exteriores y Relaciones Institucionales de la Generalitat, Benat Solé, a un año de inhabilitación y a pagar una multa de 16.800 euros por un delito de desobediencia por haber organizado el referéndum del 1-O en su etapa de alcalde de Agramunt (Lleida). La condena a Solé, que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, llega cuando el conseller está en pleno proceso para organizar las elecciones catalanas.

En su sentencia, la Sala Civil y Penal del TSJC concluye que Solé "tuvo una participación activa y decidida" en la celebración del referéndum en Agramunt pese a haber sido advertido por el Tribunal Constitucional (TC) de que debía impedir la votación. El tribunal no da credibilidad a la versión de Solé, que en el juicio negó haber organizado la votación y a quien la Fiscalía pedía un año y medio de inhabilitación.

Destaca el tribunal que Solé, además de personarse en el colegio electoral "desde el primer momento", asumió distintas "responsabilidades logísticas" durante la jornada, por ejemplo "esconder en lugar seguro las urnas con los votos depositados en su interior y la documentación comprometedora relacionada con la votación [las actas]" así como "adelantar la hora de cierre de la votación" ante la posibilidad de que acudiera la Guardia Civil al municipio para intervenir en el colegio.

Al margen de los hechos del 1-O, el tribunal sentencia que la otra conducta delictiva de Solé fue participar el día 25 de septiembre en una charla sobre el referéndum en el 'casal' del pueblo. La intervención de Solé en la conferencia, abunda el tribunal, estuvo dirigida a "fomentar la participación en el referéndum prohibido por el TC". Según el TSJC la charla no está protegida por la libertad de expresión como alegó Solé, sino que el conseller "no pudo por menos que advertir" que la conferencia "incidía clara y negativamente en el requerimiento" del Constitucional que había instado a todos los alcaldes a que no se emplearan instalaciones públicas para el 1-O.

Solé era el segundo alcalde que llegaba a juicio por las investigaciones que antes del 1-O abrió la Fiscalía a más de 700 ediles. Salvo una decena de causas, las diligencias se archivaron. Pero al contrario que Solé, la Justicia absolvió a la alcaldesa de Roses (Girona) de haber ayudado a la organización del 1-O. El resto de alcaldes o exalcaldes esperan fecha para sentarse en el banquillo.