Las juventudes de ERC critican que Rufián entreviste a Albiol en su canal de Youtube: "Al fascismo hay que aislarlo"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha entrevistado en su canal de Youtube a alguien con quien comparte oficio, la política, y afición, el RCD Espanyol: Xavier Garcia Albiol. Así ha presentado el diputado republicano a su nuevo invitado, el exdirigente del PP, en un vídeo de promoción de la entrevista que ha despertado críticas por parte del independentismo e incluso de miembros de su propio partido.

Entre los reproches que ha recibido Rufián por esta charla con el exlíder del PP en Catalunya y exalcalde de Badalona están los de las juventudes de ERC o del diputado republicano en el Parlament Rubén Wagensberg. "No podemos abrir las puertas a la normalización de los discursos de odio. El fascismo hay que aislarlo y combatirlo. ¡No en nuestro nombre!", han expresado desde Jovent Republicà a través de su cuenta de Twitter.

🔴 No podem obrir les portes a la normalització dels discursos de l'odi. El feixisme s’ha d'aïllar i combatre. No en el nostre nom! 🙅‍♀️ https://t.co/mcRIhOxeah

Wagensberg, por su parte, considera que con programas como este se "blanquea un discurso y unas políticas durísimas, ultras y racistas contra las que muchísima gente en las calles y desde las entidades cada día se deja la piel".

Rufián estrenó en julio este programa en Youtube, 'La Fábrica', en el que ha llevado hasta ahora un total de 22 entrevistados de distintas ideologías. En un formato parecido a La Tuerka que conducía Pablo Iglesias, el dirigente de ERC ha conversado con figuras políticas y mediáticas no siempre cercanas a sus posicionamientos políticos, desde el periodista Arcadi Espada a Vicent Sanchis, director de TV3, pasando por el exdiputado de Podemos Ramon Espinar, el diputado de Bildu Jon Iñárritu o el empresario Jaume Roures.

"'La fábrica' ni es un cara a cara ni es un debate. Es un espejo que refleja a través de las respuestas. Huiremos de la endogamia", se ha defendido Rufián frente a las críticas. La entrevista con Albiol se va a publicar el jueves a las 15 h. En su presentación, además de resaltar que ambos son políticos y 'pericos', también ha recordado el dirigente republicano algunos de sus comentarios "más polémicos", como que los rumanos de etnia gitana son "una plaga" o que una parte de la escuela pública catalana educa para odiar a España.

Más allá de su partido, otras voces del independentismo que han cargado contra la orientación del programa de Rufián son Eduard Voltas, editor y secretario de Cultura del Govern durante el Tripartito, o el fotoperiodista Jordi Borràs.

En Rufián m’ha donat moltes alegries, com veure l’independentisme guanyar per 1a vegada unes eleccions espanyoles, i al mateix temps té la capacitat d’irritar-me el colon de forma extrema. Per exemple, amb l’orientació del seu programa de TV. Jo tammpoc no ho entenc. https://t.co/F8wcmKbsAB