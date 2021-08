El MACBA cancela por sorpresa su postgrado y deja en el limbo a 24 estudiantes internacionales

Son 24 profesionales de diferentes disciplinas relacionadas con el mundo del arte que a partir de septiembre tenían previsto trasladarse a Barcelona para cursar un prestigioso programa de estudios en el MACBA. Pero el principal museo catalán de arte contemporáneo les anunció por sorpresa a finales de julio que el posgrado no se celebraría en esta edición, después de que el responsable de programas, Pablo Martínez, fuese destituido. A los estudiantes se les devolvió el dinero, pero todos quedaron en el limbo tras haberse preparado para un curso lectivo en España. Ahora trece de ellos se han organizado para denunciar los perjuicios que les ha supuesto esta situación y exigir que, aunque con retraso, la formación se celebre.

"Llevamos soñando con este programa mucho tiempo, y que te lo quiten de las manos cuando fuiste capaz de alcanzarlo es muy doloroso", explica una de las seleccionadas, que prefiere no revelar su nombre. En su caso, estuvo a punto de perder una oportunidad laboral, a la que renunció para cursar el programa de estudios del MACBA, aunque reconoce que finalmente ha podido reengancharse al trabajo. Pero, según explica esta joven, ella tuvo suerte. "Algunos ya se habían trasladado a Barcelona, dejado sus trabajos y sus casas, comprado billetes, visados, rechazado otras oportunidades. El museo, tras su cambio de gestión, simplemente rompió nuestros contratos sin ninguna compensación", indica el grupo en el comunicado enviado a los medios.

Desde el MACBA aseguran que, aunque no tienen obligación legal de hacerlo, ya están en contacto con los estudiantes para ofrecerles soluciones individualizadas. Según explicaron a este diario fuentes de la institución cultural, todos los casos se estudiarán para buscar la mejor solución a los problemas que plantean. Entre otras cosas, el museo está dispuesto a compensar la pérdida de billetes de avión y otros gastos justificables, así como mantener la lista de seleccionados para la próxima edición del Programa de Estudios Independientes (PEI), incluyendo las becas de los siete que la obtuvieron. Una oferta que fuentes del MACBA consideran "extremadamente generosa y no tan fácil para una institución pública". Y más cuando, a su parecer, no es tan infrecuente que programas formativos de este tipo se cancelen.

La situación ocurrida con el máster no oficial es una consecuencia más de la sacudida que vivió la institución cultural el pasado 21 de julio, cuando el Consejo General del MACBA destituyó a la hasta entonces conservadora jefa, Tanya Barson, y al director de programas, Pablo Martínez. Dos salidas comunicadas por burofax y que se producían justo antes de que Elvira Dyangani se incorporara como directora y máxima responsable del centro. En protesta por los ceses se produjeron además dos dimisiones de renombre: la filósofa Marina Garcés y la antropóloga Yayo Herrero. De hecho, Garcés y Herrero conformaban, junto a Martínez, la dirección académica encargada de impartir el Programa de Estudios Independientes que debía comenzar en septiembre.

Con los tres responsables de la docencia fuera de la institución y a la espera de que Dyangani tome las riendas en septiembre, el MACBA se vio obligado a cancelar el posgrado. Así se lo comunicó a los 24 seleccionados, primero por correo electrónico y, después, mediante una carta firmada por Tonina Cerdà, responsable de programas públicos y educación de la entidad.

"Somos conscientes de que han sido días difíciles, de frustración y desilusión. No es tarea fácil preparar estancias largas en el extranjero, solicitar visados, cambiar jornadas laborales o poner de lado proyectos de envergadura para realizar el PEI", les trasladaba, tras lo que les mostraba su compromiso para "trabajar en la próxima edición cuanto antes" y les prometía "tener en cuenta todo el proceso de selección ya llevado a cabo".

Con todo, 13 de los 24 estudiantes recelan de este compromiso y desearían que el programa se reanudase cuanto antes, a poder ser en el segundo trimestre, y con los mismos alumnos. Según apuntan, los seleccionados ya habían elegido un tema de investigación compatible con la temática elegida para el curso, que cambia anualmente. Por ello, si la actual edición no se celebrase y se pasase directamente al siguiente, sus proyectos de investigación presentados y seleccionados podrían caer. "No nos ofrecen por escrito retribución por la pérdida económica ni nos dicen si va a empezar más tarde, solo que quizás nos dan prioridad otro año", explica una de las estudiantes con las que se ha puesto en contacto este diario.

"Es la primera vez que me encuentro en una situación así pero no sé exactamente qué ha pasado aquí. Sé que ha habido ceses pero no entiendo muy bien los motivos de fondo. Yo me quejo como afectada", añade. Ella insiste además en que el prestigio del MACBA, y en concreto de su oferta formativa, puede quedar tocado "tanto para los que ya han hecho el programa como para estudiantes que en años futuros puedan aplicar", indica.