El Palau de la Música reclama que Junts y el PDeCAT devuelvan el dinero saqueado por Convergència

El Palau de la Música no quiere que el expolio que sufrió quede impune. La institución cultural ha pedido a la Audiencia de Barcelona que Junts per Catalunya y el PDeCAT devuelvan los 6,6 millones de euros en comisiones ilegales en caso de que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) no pueda afrontar todo el pago.

En un escrito dirigido a la Audiencia de Barcelona los actuales responsables del Palau piden que se exijan los 6,6 millones a quienes consideran sucesores políticos y jurídicos de la vieja Convergència: el PDeCAT y Junts, el partido del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Cabe recordar que el pasado mes de julio la Audiencia de Barcelona ya rechazó que, por ahora, el PDeCAT devolviera las comisiones que cobró Convergència en el caso Palau, tal y como pidió la Fiscalía. Los magistrados indicaron a la Fiscalía que podrá reclamar al PDeCAT los 6,6 millones de comisiones ilegales solo cuando se constate que Convergència no puede reintegrar el dinero.

Los trámites para saber si Convergència podrá afrontar por sí sola el pago de las indemnizaciones por las comisiones ilegales se encuentran estancados debido al conflicto entre los jueces sobre a qué se deben destinar las sedes embargadas del partido que fundó Jordi Pujol. La Audiencia de Barcelona mantiene que las 22 sedes embargadas de Convergència deben venderse para restituir al Palau y a Hacienda del expolio, pero la jueza de lo mercantil que tramita el concurso de acreedores del partido sostiene que deben destinarse a sus proveedores y a pagar sus deudas con los bancos. La decisión está pendiente en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Quien ya ha respondido a la petición del Palau ha sido la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, quien ha reprochado al Palau que “se equivoca” al reclamar a su formación pagar las multas y responsabilidades asociadas a la condena de CDC por el desfalco a la institución perpetrado en los años de Fèlix Millet de presidente. Artadi ha mantenido que Junts no es heredero de CDC porque son partidos distintos.