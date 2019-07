Un profesor podrá seguir dando clase tras siete denuncias de abusos a niñas y a pesar de los avisos de los Mossos

El magistrado y la Fiscalía descartan apartar al docente de las clases como medida cautelar a pesar de que los Mossos d'Esquadra ven posibilidad de reincidencia, según informa La Vanguardia La última denuncia fue en mayo, pero no es la única: a ella se une otra de abril, cuando el cuerpo policial avisó que no pesaba ninguna medida sobre él, y cinco más en 2017 Para el juez, los indicios de delito son "débiles" y "no existe en la actualidad una situación objetiva de riesgo para la vida, integridad o libertad sexual de la menor"