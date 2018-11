La ANC lanza una campaña para fomentar el consumo en empresas afines al soberanismo

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) promoverá una lista de sociedades en una campaña para fomentar el consumo en empresas afines al soberanismo En palabras de la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, se trata de promover "valores republicanos" para "dar efectividad real a la proclamación de la república catalana, en este caso en el ámbito económico", y alejarse de "las empresas del IBEX 35, las del BOE y las del 'Palco del Bernabéu".

La iniciativa la han presentado hoy en la sede de la ANC Paluzie, y el empresario y coordinador de la comisión Fem República, David Fernàndez. La campaña tiene dos objetivos principales, ha explicado Paluzie: por un lado, "fortalecer el tejido empresarial" catalán y, por otro, "dar información al consumidor" en la toma de decisiones.

Fernàndez ha apuntado que "no habrá listas de empresas de buenos y malos", sino que lo que busca esta iniciativa es "hacer estrategia con el consumo" y "empoderar a la gente" para lograr "transformar la realidad" y "hacer efectiva la república". Ha relatado que, a través de una página web de la ANC, las empresas que lo quieran podrán inscribirse en un registro de "proveedores estratégicos", de la misma forma que los particulares que lo deseen podrán registrarse como "consumidores estratégicos".

Tras esta primera fase, que en el caso de las empresas pasará por un "proceso de verificación" por parte de la ANC, esta entidad abrirá "un directorio de empresas" para que cada cual "pueda tomar sus propias decisiones a la hora de escoger el proveedor que más se ajuste a sus necesidades y a su conciencia social y nacional".

Entre la información requerida a las empresas se evaluarán aspectos como el medio ambiente, el cooperativismo, la economía circular, la responsabilidad social, la adopción de tecnología 4.0 o "el respeto y/o promoción de la lengua catalana como parte inseparable de la realidad del país".

Aun así, Paluzie ha asegurado que este proyecto no responde "a un nacionalismo económico ni a mirar el origen de las personas", sino que busca "una economía abierta y competitiva" que no responda "al capitalismo nefasto de grupos económicos de presión que dependen de los poderes económicos". De hecho, ha afirmado que a este registro promovido por la ANC podrán inscribirse tanto empresas catalanas como no catalanas, y ha reiterado que será el consumidor quien valore la información final que reciba.

Asimismo, Paluzie no ha descartado que, "en una segunda fase", la ANC inste a las administraciones públicas a tener unos "patrones de consumo" alejados de las grandes entidades financieras, aunque es algo que, ha dicho, en todo caso ya se verá.

La ANC reparte también, al hilo de esta iniciativa, un folleto de "consumo estratégico" que pregunta al lector si su consumo "ayuda a la economía para la república catalana" y que, tras una serie de doce preguntas, indica si la persona que ha respondido es "un consumidor responsable", si "progresa adecuadamente pero aún puede hacer más" o si debería tener "un poco de voluntad" y "conectarse" a la república catalana.