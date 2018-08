ERC rechaza adelantar las elecciones por el juicio del 1-O

El independentismo sigue sin acordar una estrategia. Mientras en Bruselas y en Junts per Catalunya sobrevuela la idea de adelantar las elecciones al Parlament como respuesta al juicio del 1-O en el Tribunal Supremo, ERC ha rechazado un adelanto electoral y ha abogado por una legislatura de cuatro años.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado que es ni "oportuno" ni "plausible" un adelanto electoral en Catalunya coincidiendo con el juicio del 1-O. En declaraciones a Rac–1, Vilalta ha argumentado que "hace muy poquito" que Catalunya pudo "recuperar las instituciones" de autogobierno, por lo que ahora toca "continuar el trabajo que venimos haciendo, el Govern tiene mucho trabajo".

Para Vilalta, los planes no deben pasar por hacer coincidir unas elecciones anticipadas en Cataluña con el juicio a los dirigentes independentistas por la causa del 1-O: "No creemos que sea un escenario oportuno o plausible". "De aquí a las sentencias falta mucho tiempo. Lo que nos conviene es ir denunciando la farsa de la causa del 1-O", ha apuntado.

Más allá de los motivos políticos para adelantar elecciones por el juicio a los exconseller, el adelanto electoral podría precipitarse por la debilidad parlamentario del Govern de Quim Torra. Así lo vino a reconocer el propio president cuando explicitó que se planteaba dar carpetazo a la legislatura si no logra aprobar los presupuestos del 2019. "Los gobiernos acostumbran a dimitir si sus presupuestos no son aprobados y me parece que esto es un mandato democrático de autoexigencia", afirmó Torra. Rápidamente, su vicepresident Pere Aragonès (ERC) le contestó que no hacía falta que se planteara dimitir porque habría presupuestos.