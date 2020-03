El Govern replica a Calviño: "Cuanto antes hagamos un confinamiento total, antes hablaremos de recuperación económica"

El Govern de Quim Torra sigue abanderando la postura favorable a un confinamiento total de la población para reducir la exposición a los contagios de COVID-19, pese a los costes económicos o sociales que esto pueda generar. Este martes desde la Generalitat han replicado a la vicepresidenta y responsable económica del Gobierno central, Nadia Calviño, que rechazó paralizar la actividad laboral por los perjuicios que esto podía suponer. "Cuanto antes hagamos un confinamiento total, antes hablaremos de recuperación económica", le ha lanzado la consellera portavoz, Meritxell Budó.

"Cuanto antes hagamos este confinamiento total antes podremos mitigar este problema y antes llegaremos a las puertas de una solución", ha abundado Budó, que ha recordado que son unas medidas que otros países ya han aplicado. "Es lo que recomiendan las autoridades sanitarias y es una medida necesaria para salir de esto lo antes posible", ha insistido la representante del Govern, que remitió hace ocho días una propuesta de resolución al Gobierno para ordenar el cierre absoluto, que el Ejecutivo rechazó.

El choque de opiniones entre la Generalitat y el Gobierno central respecto a la paralización de la actividad económica ha sido una constante desde el inicio de la crisis del coronavirus, si bien durante los últimos días se ha agudizado al sumar otras comunidades autónomas a la postura catalana. El último fue el presidente murciano, Fernando López Miras, que este fin de semana envió un decreto a Pedro Sánchez para convalidar el cierre de la producción en su región, pero también desde las propias filas socialistas, el president valenciano Ximo Puig ha considerado que debían limitarse las actividades económicas no esenciales y restringirse el transporte.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, negó con rotundidad estas peticiones en la rueda de prensa ofrecida este lunes. "Es difícil entender en qué consisten esas solicitudes cuando ya la actividad económica está suficientemente ralentizada", indicó la jefa de las finanzas del Ejecutivo, que destacó que las medidas tomadas bajo el paraguas del estado de alarma son el "catálogo de contención más restrictivo del entorno europeo".

Pero estas palabras no convencen al Govern de Torra que, espoleado por la adhesión de otros territorios, se mantiene en la posición de que todas las actividades económicas no esenciales deben echar el cierre. Una opción que, sin embargo, también es rechazada por las organizaciones empresariales catalanas. Desde Foment del Treball consideran que el confinamiento total "no es una medida proporcionada", que advierten de que podría ser "contraproducente" y generar un "colapso económico".

En la rueda de prensa semanal del Govern, Budó ha explicado también la postura las peticiones que el president de la Generalitat, Quim Torra, realizó en la conferencia de presidentes de domingo pasado. Entre otras propuestas, la Generalitat reclama que el Gobierno central diseñe una renta de "protección a la ciudadanía", con el objetivo de garantizar que los trabajadores y autónomos que vean mermados sus ingresos durante el confinamiento puedan disponer de una renta mínima.

Ante los líderes autonómicos Torra también defendió una moratoria del pago de alquileres, impuestos e hipotecas, junto con un cambio en las condiciones de los ERTE, para que los trabajadores con salarios más bajos perciban un porcentaje mayor. Por lo que respecta a la normativa autonómica, Budó ha explicado que se ha modificado el decreto de medidas económicas extraordinarias para ampliar las cuantías de las indemnizaciones y proteger a los beneficiarios de subvenciones y ayudas, sobre todo en el ámbito cultura.