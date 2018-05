El PP pregunta al director de TV3 por la entrevista a un exetarra

La polémica por la entrevista que el programa 'Preguntes Freqüents', líder de audiencia los sábados por la noche en Catalunya, realizó el pasado 5 de mayo al exetarra Josean Fernández ha llegado al Parlament. El PP ha registrado una batería de preguntas dirigidas al director de TV3, Vicenç Sanchis, para que responda sobre la conveniencia de invitar a un exmiembro de la banda terrorista a la televisión pública catalana.

La diputada Andrea Levy considera que en el programa se recibió de manera "cordial" al exetarra y se pregunta por el interés informativo que puede tener una entrevista como esta. 'Preguntes Freqüents' invitó a Fernández para hablar de la disolución de ETA, una noticia que se analizó en ese mismo espacio también con víctimas del atentado de Hipercor y con una víctima de los GAL.

Levy interpela directamente a Sanchis para saber si era conocedor de que ese día iba a entrevistarse a un exterrorista. ¿Como director de Televisió de Catalunya justifica la ofensa que significa para las víctimas catalanas de la banda terrorista ETA la entrevista de un terrorista en un programa de un medio de comunicación público?, cuestiona la dirigente popular.

Fernández fue condenado a 22 años de cárcel por el asesinato de un comerciante y en la entrevista que emitió TV3 aseguró que sentía las consecuencias de todo lo que ha vivido pero evitó pedir perdón.

"Nunca he pedido perdón porque entendí que tenía que hacerlo y no me he visto en la circunstancia de que nadie me lo haya dicho. También entiendo que no es algo que se tenga que pedir sino que debe ser algo individual que surja de uno mismo. En mi caso personal no tengo esa necesidad. He dicho lo siento, soy corresponsable de lo que he podido hacer, pero hasta ahí", afirmó el exetarra.

Levy explicó hace unas semanas a través de Twitter que se niega a acudir a la televisión pública catalana porque considera que en programas como 'Preguntes Freqüents' se "lincha" a los invitados que no son independentistas.