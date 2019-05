Puigdemont asume que no volverá a ser president y considera que Europa es su "estación final"

Carles Puigdemont asume que no volverá a ser president de la Generalitat. En una rueda de prensa concedida este lunes a la agencia pública ACN, el expresident ha asegurado no tener "ningún interés en volver a ser candidato a unas elecciones al Parlament". "La renuncia no es mía", ha indicado el líder de JxCat, tras recordar que está suspendido como diputado y privado de sus derechos políticos. "Lo hemos intentado todo", ha asegurado, "pero el Estado haya puesto una muralla de ingenieria legal" contra su investidura.

En estas circunstancias, según ha indicado Puigdemont, el Parlamento Europeo al que se presenta como candidato en las elecciones del próximo 26 de mayo es para él una "estación final" no "de una estación de enlace". Una nueva etapa política y una nueva cámara parlamentaria en la que asegura que, como "exiliado", tendría mucho trabajo que hacer. "Mientras estamos en el exilio tenemos que hacer el trabajo que dijimos que haríamos. Yo he venido aquí para moverme, para viajar, para hacer conferencias…", ha valorado.

En este sentido, el líder de JxCat tiene previsto dejar el acta en el Parlament si puede tomar posesión de la europea. Una cuestión que sin embargo no está clara que pueda llegar a hacer, debido a que uno de los requisitos de la Junta Electoral Central para recoger el acta europea es hacerlo de forma presencial. En opinión del expresident, obtener suficientes votos de los electores debería facultarlo para convertirse en diputado europeo, sin más requisitos.

Sin querer avanzar la estrategia legal que piensa seguir ante este obstáculo, Puigdemont ha asegurado que es "una buena noticia" que esta cuestión pueda acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "Al Estado español le convendría la normalidad de que los candidatos que obtengan acta puedan ejercer con normalidad", ha asegurado.

Puigdemont se ha referido también a la nueva presidencia del Senado que el PSOE ha ofrecido al líder del PSC, Miquel Iceta. Tras la controversia surgida la semana pasada, el líder de JxCat ha reconocido el derecho del PSC ha tener un senador de designación autonómico, y se ha mostrado incluso abierto a que su grupo colabore para nombrar senador a Miquel Iceta, pero ha dejado la decisión en manos del Parlament. "Quién seguro no le votará soy yo porque estoy suspendido, entre otras cosas porque Iceta lo quiso así", ha remachado.

Además, el expresident ha considerado que el presidente en funciones Pedro Sánchez se "precipitó" al anunciar la presidencia del senado para una persona que no es aún senador. "Hay unos trámites que hay que cumplir", ha apuntado, considerando que no hacerlo es faltarle el respeto a la Cámara. Además, Puigdemont ha lamentado el "papel" de Iceta en los últimos meses y durante la etapa del 155. "Nos hubiera gustado escuchar a otro Iceta y nos gustaría escuchar a otro Sánchez", ha dicho, "aunque lo importante es lo que diga Sánchez después de estas elecciones".

Preguntado por el grupo parlamentario en el que prevé incorporar a su candidatura, Puigdemont ha dado por hecho que no estarán en ningún grupo "hostil a la autodeterminación, como en su opinión el grupo liberal europeo, ALDE, ha demostrado ser. El expresident ha considerado que una opción podría ser el grupo verde en el que se inserta ERC.