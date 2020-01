Trapero niega que Jordi Sànchez interfiriera el 20S en Economía: "Le dije que él no haría el dispositivo y le colgué el teléfono"

La segunda ronda de los juicios al procés ha arrancado este lunes en la Audiencia Nacional con el interrogatorio al major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El major ha centrado sus dos primeras horas de declaración en desmarcarse de los líderes independentistas y en defender el dispositivo del 20 de septiembre de 2017 frente a la conselleria de Economía. Ha negado que tuviera una "relación estrecha" con Carles Puigdemont y ha cargado contra el exlíder de la ANC Jordi Sànchez, que tuvo un papel controvertido frente al departamento. "Le dije que él no haría el dispositivo y le colgué el teléfono", llegó a espetar Trapero a Sànchez en una conversación telefónica, ha explicado el major.

La Fiscalía ha mostrado a las claras en varias preguntas cuál es su tesis: una supuesta unidad de acción entre Trapero -y los Mossos- y los políticos independentistas para permitir el referéndum y llevar a Catalunya hacia la independencia unilateral. En ese marco, la concentración de 20-S se ve por parte de los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira como un primer paso de los independentistas para imponer la secesión a costa de cercar a la Guardia Civil.

Trapero ha negado la mayor. "Nosotros quisimos ayudar a la Guardia Civil", ha sostenido Trapero, que ha insistido en que el líder de la ANC no interfirió en los planes de los uniformados. Y ha relatado una llamada pasadas las 22h. de la noche con Sànchez que acabó mal: "Me llamó airado y yo le digo 'tú no me vas a decir a mi como hacer un dispositivo y le cuelgo el teléfono. Él no es nadie para decirle a la policía como hacer las cosas". En esa misma idea había insistido el major unos minutos antes: "El señor Sànchez no es nadie para imponer condiciones a la policía".

El major ha negado que Jordi Sànchez ejerciera como mediador con los Mossos d'Esquadra durante la concentración del 20-S, aunque sí ha reconocido que fue su interlocutor y que habló por teléfono varias veces con él durante esa jornada para "controlar la situación".A preguntas del fiscal Miguel Ángel Carballo, ha defendido que las conversaciones con líderes "con ascendencia" sobre las concentraciones son una práctica habitual en los Mossos. Desde 2013, ha explicado el major, en la policía catalana se opta por un modelo de orden público en que prima la mediación en las concentraciones "de todo tipo de signo ideológico".

El fiscal ha ido desplegando en su interrogatorio la tesis de que el major estaba en sintonía con los planes independentistas de Sànchez. Ha llegado a leer varios tuits en los que el líder de la ANC llama a participar en la concentración frente a Economía. "¿No es contradictorio hablar con quién pide que acude más gente?", le ha preguntado el fiscal, a lo que Trapero ha replicado: "Esto pasa en cualquier concentración. Nosotros no vamos a renunciar a hablar en las concentraciones porque tiene efectos positivos".

Frente a las preguntas del fiscal Carballo que insinuaban pasividad de la policía catalana el 20-S, el major ha mantenido que una actuación de los antidisturbios frente a los concentrados en la conselleria hubiera sido contraproducente. En este sentido, ha defendido que los Mossos "quisieron ayudar" a la Guardia Civil para que la situación "no se fuera de las manos" pero que con los efectivos que tenían no podían hacer frente a todas sus peticiones de apoyo.

En otro momento del interrogatorio, el major ha relatado una conversación con el juez que había ordenado los registros, el ya fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer, que le genera confusión porque contradice la información que recibía de la Guardia Civil. Así, Trapero ha explicado que la Guardia Civil, sobre las 21:00h., había indicado que el registro en la conselleria se podía alargar hasta pasadas las 22:00h. "o incluso toda la noche". Por contra, en la conversación con el juez, Trapero ha explicado que Ramírez Sunyer le aseguró que el registro había terminado y le ordenó que facilitara la salida de la secretaria judicial.

Sin relación "estrecha" con Puigdemont

En el inicio del interrogatorio, el fiscal ha insinuado con sus preguntas que Trapero fue nombrado major por su cercanía al procés y al entonces president de la Generalitat Carles Puigdemont, algo que el acusado ha negado con contundencia. "No tenía ningún tipo de relación estrecha con el president", ha reivindicado Trapero, para a renglón seguido reiterar que su relación con Puigdemont no era "ni buena ni mala". Ha asegurado, en este sentido, que el president "ni se enteró" de la propuesta para nombrarle major en 2017, que corrió a cargo del entonces número dos de la conselleria de Interior Albert Batlle con el aval del entonces conseller Jordi Jané.

De momento la Fiscalía reclama para Trapero once años de cárcel por rebelión, si bien ha dado a entender que rebajará su petición al final del juicio habida cuenta de que es subordinado de los políticos condenados por sedición, un delito menos grave, la rebelión. La sentencia del Tribunal Supremo fue un arma de doble filo para el major. Le salvó en la práctica de la rebelión, pero no despejó totalmente el futuro penal del major al censurar con contundencia su papel en el 1-O.