Pere Aragonès: "No queremos reformar la Constitución, queremos una catalana"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha aprovechado el aniversario de la Constitución española para recordar que lo que quiere el Ejecutivo catalán no es reformarla, si no una "Constitución catalana". Según Aragonès, la Constitución está "obsoleta" y no representa los "anhelos" de la "ciudadanía" de Catalunya.

Las razones del no de ERC a la ley de memoria: "Preferimos dejar la herida abierta a blanquear la Transición"

Saber más

Así lo ha asegurado este lunes en declaraciones a los medios desde la Bisbal de l'Empordà (Girona) después de reunirse con la Associació de Ceramistes y la Federació de Comerciants en esta localidad.

"El Govern de Cataluña no quiere ninguna reforma de la Constitución Española, lo que quiere es una Constitución catalana y culminar con éxito el proceso de independencia", ha asegurado el president, que ha recordado que, según él, este proceso se debe conseguir mediante un "referéndum de autodeterminación reconocido" y vinculante. "La Constitución se ha manifestado claramente como una herramienta para limitar las aspiraciones de nuestro pueblo", ha añadido.

Aragonès ha reafirmado el compromiso de su Ejecutivo para avanzar hacia este objetivo, reforzando "las mayorías internas" en Catalunya "para una solución política al conflicto" catalán.

Defensa de los presupuestos

Aragonés también ha respondido el líder del PSC, Salvador Illa, que cargó contra los comuns por haber "falcado" el Govern en la tramitación de los presupuestos. El president ha defendido y reivindicado la mayoría que consiguió para la aprobación de las cuentas públicas y ha señalado que el modelo del ejecutivo catalán "es el ganador".

"En la investidura como presidente tuve uno de los máximos apoyos en cuanto a votos a favor en las últimas décadas y ahora tenemos unos presupuestos orientados claramente a la recuperación económica y social que representan un paso adelante imprescindible", ha remarcado el presidente.

Aragonès ha reconocido que la oposición tiene "todo el derecho" a criticar la apuesta del Govern y dice que se trata de "dos proyectos diferentes y el nuestro es el que se implementará".