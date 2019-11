Más de la mitad de los españoles aceptarían el resultado de un referéndum legal en Catalunya, según el CEO de la Generalitat

La población española ve con recelos la celebración de un referéndum sobre la independencia de Catalunya pero, si este fuese legal y se pactase con el Estado, más de la mitad de la ciudadanía aceptaría el resultado que los catalanes votasen. Esta es la principal conclusión de un sondeo realizado por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, que por primera vez ha preguntado tanto dentro como fuera de Catalunya.

La pregunta sobre el referéndum que formula la encuesta del CEO a una muestra de ciudadanos españoles parte de que el Estado y la Generalitat pactasen una consulta y que esta fuera legal. A partir de allí, consulta a los encuestados sobre si aceptarían la independencia en el caso que esa fuera la opción por la que se decantasen en el referéndum "una mayoría clara de los ciudadanos catalanes". El 48,2% de los españoles no residentes en Catalunya asegura que sí lo aceptaría, mientras que el 44,3 dice que no lo haría. Entre los catalanes la aceptación del resultado de un referéndum así llega al 81,3%.

El sondeo, que se realizó a 3.600 personas de toda España, pone de relieve las diferentes percepciones existentes en Catalunya y en el resto de España sobre diferentes cuestiones. Es el caso del referéndum sobre la independencia, que entre los catalanes tiene el apoyo de más del 70% de los encuestados, mientras que entre los españoles no catalanes congrega un rechazo de casi el 57%. De la misma forma, la idea de que la unidad de España no puede votarse es aceptada por casi la mitad de los españoles que no residen en Catalunya, mientras que dos de cada tres residentes en Catalunya la rechazan.

Diferencias de similar calado se observan ante la pregunta sobre el encarcelamiento de los líderes independentistas. Cuando se toma el conjunto de la muestra, el 53,3% de los españoles consideran que la prisión es justa, mientras que el 33,9 que es injusta. Pero si se separa entre catalanes y no catalanes, el 75,2% de los primeros rechazan la prisión de los independentistas, mientras que, de entre los españoles que no viven en Catalunya, el 60,1% consideran correctas las penas de prisión.

Pese a lo anterior, para el conjunto de los españoles es mayoritaria la apuesta por una solución "eminentemente política", con el 49,8%, y solo para el 24,1% debe ser una "eminentemente judicial". Ahora bien, el diálogo por el que la población apuesta es diferente dependiendo de su lugar de residencia. Para los catalanes (42,2%) el diálogo y negociación entre Catalunya y el Estado debe ser "sin límites", mientras que para los españoles no catalanes (48,4%) el límite del diálogo debe ser la Constitución. Además, el 26,9% de estos piden una política de "mano dura" por parte del Gobierno central, algo por lo que en Catalunya solo apuesta el 4,2%.

Las diferencias entre territorios de nuevo aflora cuando se pregunta por una reforma constitucional que permitiese más autogobierno a las comunidades autónomas. Mientras que en el resto de comunidades autónomas una reforma constitucional así tiene más rechazo (48,9%) que apoyo (40,5%), en Catalunya el apoyo llega al 71,9%, y solo el 21,4% la rechaza.

Según ha explicado la consellera de la presidencia, Meritxell Budó, este CEO ha aprovechado el sondeo para preguntar por cuestiones sobre las que el CIS ya no consulta. Una de ellas es la aceptación de diferentes instituciones, como la Monarquía española, por la que el instituto demoscópico del Estado dejó de preguntar. Según los datos del CEO, la institución monárquica suspende tanto en Catalunya, con una nota del 2,21, como en el resto de comunidades autónomas, donde obtiene un 4,58. En total la Casa Real obtiene una nota media del 4,21 en el conjunto de España, según estos datos.

Respecto al resto de las instituciones, en las comunidades distintas a Catalunya lo más valorado es la Policía Nacional y Guardia Civil, que obtendrían un 7,09, por delante de las Universidades y el Ejército. En cambio, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado suspenden en Catalunya con un 4,59.

La consellera Budó ha comparecido junto al director de análisis y prospectiva, Josep Rius, en rueda de prensa para presentar las conclusiones del estudio, que han impulsado desde el propio Govern. "Encargamos esta encuesta sobre la percepción del debate territorial en España teniendo en cuenta que el Estado no las hace", ha asegurado Budó, "lo que queríamos era poner luz sobre esta cuestión y conocer cuestiones claves". La consellera ha asegurado que enviarán esta encuesta tanto a la vicepresidenta del Gobierno central como a las embajadas, grupos parlamentarios y prensa internacional.