Villegas anuncia que dejará la secretaría general de Ciudadanos cuando se celebre el congreso de la sucesión de Rivera

Lo que el otro día fue solo una insinuación, este jueves lo ha oficializado. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha anunciado que abandonará la dirección del partido tras la Asamblea General extraordinaria de Ciudadanos en la que se elegirá una nueva cúpula. "Yo no voy a optar a secretario general, ni estaré en una de esas nuevas listas", ha asegurado, en una entrevista en Telemadrid.

Ese congreso extraordinario se celebrará la primera quincena de marzo y en él se renovará al partido con un nuevo presidente o presidenta y una nueva dirección. Previamente se convocará unas primarias a las que Inés Arrimadas, la portavoz parlamentaria, ha dicho estar dispuesta a concurrir después de constatar que tiene "el apoyo mayoritario del partido", según adelantó el lunes pasado.

Villegas ha concretado que "la salida de Albert Rivera inicia una nueva etapa con el nuevo congreso". Asimismo ha reseñado que estará "a disposición del partido a ayudar en esa transición hasta ese Congreso", aunque no optará a ningún cargo en la dirección.

Su anuncio se produce unos días antes de la celebración del Consejo General del partido que está fijado para el día 30 de este mes y en el que se nombrará una gestora para que pilote la transición hasta ese cónclave.

De cara a la Asamblea General un grupo de críticos de Ciudadanos ha comenzado a exigir cambios y ha situado a Fran Hervías, 'número tres' de Rivera, en el punto de mira.

Sin embargo, todo parece apuntar que con el previsible relevo de Rivera por Arrimadas la continuidad en la línea estratégica del partido está asegurada, como ha confirmado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que ha defendido en una entrevista en Los Desayunos de TVE que la formación no ha virado el rumbo en los últimos meses y habrá continuidad tras la salida del líder. "Somos el Ciudadanos de siempre. Ser de centro no significa ser equidistante en todo", ha manifestado Villacís, que ha mostrado su apoyo a la portavoz parlamentaria. "Si me hablas de eutanasia yo respeto los derechos y libertades y eso es ser liberal. No es de derechas. En la unidad de España estamos lo tenemos todos clarísimo y eso se adjudica a la derecha", ha continuado, según informa Sofía Pérez.

La número dos del Gobierno de Madrid también ha hecho autocrítica y ha señalado que su partido pagó en las urnas el "cambio de postura" con Sánchez. "El resultado electoral viene precedido por un error. Habría que haber hecho más pedagogía de la última oferta que hicimos. Penalizó el hecho de que se viera como un cambio de postura", ha admitido en la entrevista en TVE, en la que ha negado la pérdida del "voto de centro". "Si fuera así los votos de habrían ido al PSOE y han sido muy poquitos", ha zanjado.