El exconseller Comín pide a la Mesa del Parlament la delegación de voto

El exconseller de Salud y diputado de ERC, Toni Comín, ha seguido la petición de Carles Puigdemont y ha solicitado a la Mesa del Parlament la delegación del voto en los plenos de esta legislatura. La decisión de aceptar la solicitud de Comín queda ahora en manos del órgano rector de la Cámara, presidido por el republicano Roger Torrent y con mayoría independentista.

La Mesa autorizó el pasado 3 de abril a Puigdemont delegar su voto cuando estaba preso en Alemania, y una vez ha sido puesto en libertad en ese país, Ciudadanos y PP consideran que se debe revocar aquella decisión. Sin embargo, los independentistas han defendido la necesidad de mantener la delegación de voto porque pesa sobre Puigdemont una euroorden y tiene una "incapacidad manifiesta" para acudir al pleno del Parlament: no puede salir de Alemania por orden de la justicia germana.

Una situación similar tiene Comín en Bélgica. Está en libertad, pero mientras dura el estudio de la euroorden se les aplican medidas cautelares como no salir del país, comunicar su residencia y comprometerse a comparecer ante las autoridades belgas siempre que sean requerido. ERC estudiaba desde hace semanas la delegación del voto de Comín, aunque el partido, con quien el exconseller no mantiene una relación fluida, no descartaba su renuncia al escaño.

En su escrito donde solicita delegar el voto en el portavoz de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, Comín constata que su situación personal le "incapacita" para asistir a los plenos del Parlament. Mientras dure dicha situación, reclama delegar el voto tanto en los plenos ordinarios como extraordinarios.