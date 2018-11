El juez cita como imputados al herido por bala de goma el 1-O y a otros dos policías

El juez que investiga la actuación policial del 1-O en Barcelona ha acordado una nueva ronda de declaraciones de imputados para el próximo 17 de diciembre. En sendas providencias, a las que ha tenido acceso este diario, el instructor ha citado a Roger Español, el hombre herido por una bala de goma el 1-O e imputado por lanzar una valla a un agente, así como a otros dos antidisturbios por su actuación en dos colegios de la capital catalana.

El juez ya acordó investigar a Español el pasado mes de septiembre por lanzar una valla a un antidisturbios en los aledaños de la escuela Ramon Llull. La intervención policial en este centro ha llevado al juez a imputar a 13 agentes de la Policía, que comparecen a lo largo de esta semana.

Los dos nuevos policías imputados elevan a 26 el número de agentes investigados por su actuación el 1-O en la capital catalana. Uno de ellos ha sido imputado después de que el Ayuntamiento de Barcelona, que ejerce la acusación popular, recurriera el archivo de la investigación de la intervención policial en el colegio Prosperitat del distrito de Nou Barris. Se trata de uno de los mandos que dirigió el operativo sobre el terreno.

El otro agente no es un antidisturbios sino un policía de la brigada de información, que el 1-O fueron los encargados de coger las urnas y el material electoral en los colegios. El juez ha imputado a este agente como presunto autor de la patada que recibe una persona mayor que ya se encontraba en el suelo en la intervención en las escuelas Pías del barrio de Sant Antoni.

