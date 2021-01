Hubo un tiempo y no muy lejano en el que Albert Rivera estaba llamado a ser el Macron español y un exprimer ministro francés, Manuel Valls, su fichaje más célebre. Pero uno y otro sobredimensionaron sus posibilidades y aquellos que en editoriales y cenas les prometieron su apoyo, también económico, fueron desapareciendo a medida que los sondeos vaticinaban las debacles que se confirmaron en las sucesivas elecciones. Rivera ya no está, aunque gusta de seguir dando lecciones a los que se han quedado, y Valls cada vez está menos, aunque asegura que todavía no se va.

