El portavoz de Ciudadanos en el Parlament prepara su fichaje para las listas del PP

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Nacho Martín Blanco, anunció este jueves que abandonaba el partido naranja y prepara ahora su salto a las listas del PP de cara a las elecciones generales, según ha adelantado Rac1 y ha podido saber este diario. Diputado en la Cámara catalana desde 2017, cuando Ciudadanos ganó las elecciones en Catalunya, Martín Blanco ha vivido en los últimos años el declive de la formación hasta decidir abandonarla, según dijo, al no ver que el proyecto tenga ya viabilidad.

Más allá de su fichaje por los populares, lo que falta por conocer es el número que ocupará en las listas, que todo apunta a que será en puestos de salida. Sin embargo, el PP no tiene aún decidido cuál será su cabeza de lista, que podría ser desde Cayetana Álvarez de Toledo, que ocupó ese puesto en 2019, hasta Alejandro Fernández, presidente del PP catalán y también diputado en la Cámara catalana.

Periodista de formación y conocido por su perfil de tertuliano y articulista, Martín Blanco ganó popularidad por su oposición al procés y acabó recalando en las filas de Ciudadanos. Ahora, como otros de sus excompañeros como Lorena Roldán en 2021, enfila el camino hacia el PP.

Martín Blanco admitió el jueves que desde las elecciones municipales y autonómicas ha pasado unas semanas “de gran intensidad emocional y convulsión personal y política” después de unos resultados “ciertamente decepcionantes”. “Tengo que reconocer que mi opinión sobre la viabilidad del partido es pesimista”, admitió, y explicó que los malos resultados dejan “un espacio político con un resultado y unos réditos electorales muy reducidos, apremiados a la mínima expresión”

De hecho, aseguró que ya expresó esta opinión en la reunión de la ejecutiva nacional y, aunque no quiso entrar en detalles, añadió que allí no sólo defendió no presentarse a las elecciones españolas sino que fue “más allá”. El hasta ahora diputado naranja quiso poner en valor “el servicio a la democracia” que aseguró que ha hecho Ciudadanos y agradeció el trabajo a sus compañeros de formación. Según explicó, “hacía meses” que seguía en el partido “por lealtad y compromiso con compañeros y amigos”.