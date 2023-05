Ciudadanos decide no presentarse a las generales del 23J y certifica su defunción

Ciudadanos no concurrirá a las elecciones generales que ha decretado adelantar al 23 de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez . Así lo ha decidido este martes el Comité Nacional del partido en una reunión convocada de “urgencia” después de que ayer el Comité Ejecutivo ya barajara esa posibilidad para no enfrentarse a otro bacatazo electoral como el que acaban de sufrir en los comicios municipales y autonómicos celebrados el pasado domingo. La noticia la confirmaba al término de la reunión el secretario general, Adrián Vázquez, que ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha estado arropado por Patricia Guasp y los miembros del llamado Comité Permanente del partido. No se presentan, ha dicho pero “no nos rendimos” con la idea de “esperar al siguiente cciclo electoral” para “rearmarse”.

28M: la doble cita con las urnas que coloca a Ciudadanos ante el abismo

Más

Los resultados del 28M han supuesto un tremendo varapalo para el partido que no logró obtener representación en ninguna de las autonomías en las que se celebraron elecciones, perdiendo todos los escaños que consiguieron 2019. Lo peor fue que también quedó fuera del Ayuntamiento de Madrid, donde Begoña Villacís ostentaba la vicealcaldía y gobernaba en coalición con el PP de José Luis Martínez-Almeida. A esas malas noticias se sumó que tampoco la portavoz nacional, Patricia Guasp, consiguió revalidar su escaño en Baleares, autonomía donde luchaba por la Presidencia del Govern.

Los estatutos de Ciudadanos estipulan que el candidato a la Presidencia del Gobierno de España debe elegirse mediante elecciones primarias, un proceso interno que el partido tendría que convocar a toda prisa.

La idea de que la nueva dirección estaba decidida a tirar la toalla ante el inesperado adelanto de las próximas generales se extendió este lunes entre los dirigentes del partido y fue trasladada por algunos de ellos a los medios de comunicación. Anoche, el exsecretario de Organización del partido, Fran Hervías, uno de los principales artífices de la OPA hostil del PP contra Ciudadanos en la etapa de Pablo Casado, agitó más las aguas internas al comentar en su perfil de Twitter que “fuentes fiables” del partido le habían asegurado que “cargos relevantes de Cs apoyarán mañana [por hoy, martes] no presentarse a las generales a cambio de que el PP les asegure un puesto”. “Esos mismos que maniobraron para romper gobiernos con el PP para dárselos a Sánchez, que votaron a favor de leyes como la del ”Solo sí es sí“ y se han presentado este #28M para quitarle espacio al PP y entregárselo al PSOE, ahora piden un plato de lentejas porque no tienen vida más allá de la política”, añadió.

El proceso del declive

Ante las especulaciones que se estaban haciendo, el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, salió al paso esta misma mañana para asegurar en su cuenta de Twitter que el partido “aún” no había adoptado una decisión y que esta “única y exclusivamente” podía ser tomada por el Comité Nacional, que en ese momento estaba ya reunido en la sede de la calle Alcalá.

El Comité Nacional está presidido por Vázquez como secretario general y está formado por la dirección ampliada del partido, un total de 30 personas. En este comité, constituido tras el proceso de refundación del partido están Begoña Villacís y la expresidenta Inés Arrimadas.

El declive de Ciudadanos ha sido meteórico desde que Albert Rivera dejara al partido en 10 diputados en las generales del noviembre de 2019 cuando apenas unos meses antes tenía 57. Poco a poco. y tras derrota en derrota, la formación ha ido perdiendo fuerza hasta llegar prácticamente a desaparecer ahora. El dato es revelador: de 2.787 concejales que tenían se han quedado con menos de 400 concejales en las municipales y no han logrado mantenerse en ningún parlamento regional. El total de votos en toda España ha sido de un raquítico 1,35%, cuando hace tan solo cinco años Ciudadanos pudo incluso gobernar.

La dirección del PP ve “responsable” que Ciudadanos no concurra a estas generales y así lo ha considerado la portavoz parlamentaria del partido en una entrevista en Telecinco, que ha añadido buscarán que sus votantes no se queden “huérfanos”. La idea que llevan repitiendo los dirigentes del PP es que quiere “aglutinar el voto de centroderecha” y poder materializar así “el cambio”.