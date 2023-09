El presidente de Andorra, tras decir que es gay: “No hemos acabado de normalizar la diversidad sexual”

“Soy gay y no me he escondido nunca”. El presidente de Andorra, Xavier Espot, hablaba sobre su orientación sexual el pasado lunes, unas declaraciones que han suscitado diferentes reacciones entre los oyentes de Ràdio i Televisió d'Andorra (RTVA), donde se realizaba la entrevista. Un día después, Espot mostraba su sorpresa ante estas reacciones en Catalunya Ràdio: “Quizás no hemos acabado de normalizar la diversidad sexual”.

“No define la totalidad de mi persona y todavía menos, de mi persona política. Pero al mismo tiempo no tiene que suponer ningún inconveniente manifestarlo”, dijo Espot en la radio de Andorra. Ahora, ha subrayado sus palabras y ha explicado que sus declaraciones pueden ayudar a los jóvenes: “Que lo haya expresado abiertamente puede facilitar o ayudar a chicos y chicas que se puedan reflejar en mí y pensar que, pese a tener una orientación sexual diferente a la mayoría, pueden llegar a la más alta magistratura”.

Catalán para el permiso de residencia

En la misma entrevista, Espot también se ha referido al proyecto de ley que anunció a finales de agosto por el que se pretendía exigir un nivel mínimo de catalán para poder renovar el permiso de residencia en Andorra, algo que muchas personas relacionaron con los youtubers que se han mudado a la región. Espot ha dicho que “seguramente” no se extenderá a todo el mundo: “Quien venga a residir a nuestro país y no vaya a trabajar porque es un residente sin actividades lucrativas, porque es un residente pasivo, puede ser el caso de los youtubers, no hará falta hacerlo extensivo”.

“¿Eso quiere decir que convertiremos a Andorra en una absoluta dictadura lingüística? Evidentemente no. La gente podrá continuar hablando en la lengua que quiera”, ha asegurado.