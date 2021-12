El PSC ve un error en la destitución de Trapero mientras ERC lo considera "relevo generacional"

La salida de Josep Lluís Trapero de la sala de mandos de los Mossos d'Esquadra se ha conocido este lunes a la vez que la mayoría de los partidos catalanes celebraban las reuniones de sus ejecutivas. Las valoraciones sobre el cese, confirmado por el Departamento de Interior, han sido dispares, del rechazado expresado por el PSC, al apoyo de ERC, pasando por Junts que ha preferido limitarse a mostrar "respeto a la decisión".

Los socialistas no han dudado en calificar la decisión de "error", una mala noticia que a su juicio llega en un mal momento. "Los Mossos necesitan estabilidad y confianza. No nos parece una buena decisión", ha apuntado la portavoz de los socialistas catalanes, Elia Tortolero, quien se estrenaba este lunes en el cargo. Para Tortolero las seguridad es una de las políticas más importantes, por lo que en su opinión hacía falta reforzar los actuales cargos y no renovarlos. La portavoz ha enviado además "todo el reconocimiento" a Trapero.

Ese reconocimiento ha sido compartido también por ERC, quien en palabras de la portavoz Marta Vilalta ha agradecido al major el "liderazgo" del cuerpo. Sin embargo, los republicanos han mostrado también su apoyo total a la decisión del conseller Joan Ignasi Elena, que ocupa una cartera controlada por los republicanos, al considerar que el nuevo organigrama de los Mossos responde a un "relevo generacional" y a una idea de "liderazgos colegiados". Vilalta además ha defendido el nombramiento de Josep Maria Estela, a quien ha asegurado que no se ha elegido por afinidades políticas sino por su trayectoria profesional.

Más de perfil se ha puesto Junts, partido que controlaba la dirección de Interior cuando se restituyó a Trapero en el cargo de máximo jefe de los Mossos. La portavoz de la formación Elsa Artadi se ha limitado a mostrar el "máximo respeto por los cambios que cada conseller decida hacer en sus equipos, personas de confianza y con responsabilidad en los departamentos". "Lo haríamos con cualquiera de los consellers", ha añadido Artadi, quien ha explicado que su partido ha conocido la noticia por boca del vicepresident Jordi Puigneró en la reunión de la dirección de Junts este lunes.

En otros términos se ha expresado Jaume Asens, de En Comú Podem, quien desde su cuenta de Twitter ha arremetido con dureza contra el Govern a quien ha acusado de ir más lejos que el PP. "El PP y su brazo judicial querían cargarse a Trapero pero es el Govern quien lo hace finalmente. El conseller debería dar explicaciones", ha escrito Asens en su cuenta de la red social.