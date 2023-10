Puigdemont advierte al PSOE de que Junts “no renunciará” a la vía unilateral

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha advertido este sábado al PSOE de que Junts “no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos”, un día después de la reunión de ambos partidos de cara a la investidura de Pedro Sánchez.

El mensaje de Puigdemont se produce en un contexto en el que el PSOE espera algún gesto del independentismo, como la renuncia a la vía unilateral o a la legitimidad del referéndum del 1 de octubre de 2017, para poder superar el eventual coste que le suponga aprobar una posible ley de amnistía.

En un 'post' en su perfil de Instagram el día que se cumplen cuatro años de la sentencia del procés, Puigdemont ha diagnosticado el “dilema de resolución compleja” que tiene España a día de hoy y que, a su juicio, pasa por escoger entre la repetición electoral o el pacto con Junts.

“O España repite elecciones, con el riesgo que los equilibrios políticos sean tan frágiles como ahora; o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de Octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos”, ha expresado Puigdemont, quien ha eludido explicitar la opción de que de la repetición electoral surja un Gobierno PP-Vox.

Pese a su reivindicación retórica en mítines y ponencias de congresos, ni Junts ni ERC han retomado la vía unilateral después del fracaso de la declaración de independencia de 2017, aunque han seguido contando con una mayoría independentista clara en el Parlament y gobernando la Generalitat.

En suma, el mensaje de Puigdemont hay que inscribirlo en el equilibrio que debe realizar Junts de cara a sus bases más independentistas, que exigen al partido que no renuncie a la vía unilateral, y su alma pragmática partidaria de volver a ocupar una posición central en la política catalana y llegar a acuerdos con el PSOE.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, afirmó este viernes tras reunirse con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que aún están lejos de un “compromiso histórico” que supondría su apoyo a la investidura.

En su reunión este viernes en el Congreso, Nogueras reiteró y entregó una copia por escrito de la conferencia que Puigdemont realizó en Bruselas en las que el expresident fijó el marco del acuerdo que Junts pretende con el PSOE, que pasa por la amnistía y un relator que supervise la negociación y los eventuales pactos.

“Si se trata de hacer lo que se ha hecho en los últimos cuatro años, entonces es que no son los votos de Junts aquellos que están buscando. No estamos aquí ni para escuchar ni para hacer lo que se ha hecho estos últimos cuatro años porque todos sabemos, y se ha constatado, que no ha funcionado”, avisó Nogueras.