Junts, tras reunirse con Sánchez: “Continuamos lejos”

Junts enfría las expectativas de una investidura a corto plazo de Pedro Sánchez tras la reunión mantenida este viernes en el Congreso entre el candidato socialista y la portavoz parlamentaria de los independentistas, Mìriam Nogueras. La diputada, que no ha comparecido en la sala de prensa del Congreso de los Diputados pero ha atendido en catalán a los medios de comunicación a la salida de esa reunión, ha asegurado que su grupo sigue estando lejos de apoyar la reelección de Sánchez.

“Continuamos lejos de este compromiso histórico. Si se trata de hacer lo que se ha hecho en los últimos 4 años no son los votos de Junts los que buscan, no estamos aquí ni para escuchar ni para hacer lo que se ha hecho porque se ha constatado que no ha funcionado”, ha dicho Nogueras.

La portavoz de Junts ha insistido en el aviso al PSOE. “Tampoco estamos aquí para escuchar las condiciones del PSOE para que Junts dé su apoyo. Hemos venido a recordar lo contrario. Hemos entregado la transcripción de la conferencia que hizo el president Puigdemont el 5 de septiembre. Por tanto, si se trata de hacer lo mismo que se ha hecho y dicho en los últimos cuatro años los votos de Junts no son los que está buscando”, ha insistido.

Los votos de Junts son claves para la futura investidura de Sánchez. Tras esta primera semana de conversaciones el presidente solo ha logrado el apoyo oficial de EH Bildu, aunque tiene atado el del PNV y bastante encaminado el de Sumar y también el del Bloque Nacionalista Galego. Con esos números, tendría 164 apoyos garantizados para una votación en el Congreso que todavía no tiene fecha fijada. Faltan los 7 de Esquerra Republicana y los 7 de los de Carles Puigdemont para garantizar su investidura.

Junts ya hizo pública la posición de su partido para garantizar sus votos: todo pasa esencialmente por una ley de amnistía para los encausados por el procés. Sánchez se había mostrado reluctante hasta hace pocos días a pronunciar la palabra amnistía y había optado por circunloquios como medidas encaminadas a mejorar la convivencia en Catalunya. Pero ayer mismo el candidato socialista aseguró a la prensa que el PSOE tiene su propia propuesta para esa ley. Y se comprometió a salir a explicarla, detallarla y defenderla personalmente una vez escuche las iniciativas del resto de actores políticos implicados.

A preguntas de la prensa este viernes, Nogueras, que ha evitado entrar a detallar el contenido de la reunión, no ha querido tampoco revelar hasta qué punto se han tratado aspectos de la ley de amnistía. “Vamos a ser muy cuidadosos y seguiremos en la línea que ha marcado el partido que es la de no comentar. Cuando haya que hablar, hablaremos. Ponemos el énfasis en que estamos en un momento trascendental y extraordinario. No jugaremos con los titulares y filtraciones”, ha concluido.

El PSOE intensificarás las reuniones de sus negociadores con los grupos

Con los encuentros que ha mantenido con EH Bildu y Junts este viernes, Sánchez ha cerrado la ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios. En un comunicado, los socialistas informan que a partir de la semana que viene la comisión negociadora designada por el presidente intensificará las negociaciones con el resto de fuerzas políticas, aunque estas rondas ya no serán públicas como las de esta semana sino que se llevarán con “discreción”.

“Para el PSOE, la apuesta por la convivencia, el diálogo y la pluralidad es la hoja de ruta para lograr la investidura de Pedro Sánchez y las bases sobre las que debe asentarse el nuevo Gobierno. Por ello, esta fase de las negociaciones es tan importante, tanto en el contenido como en la discreción, y teniendo como soporte el marco constitucional en todo momento, además de la transparencia con los ciudadanos en cuanto se alcancen compromisos”, informan en una nota de prensa.

La comisión negociadora se reunirá el próximo lunes en Ferraz para analizar las conversaciones de esta semana y para abordar las conversaciones que se sucederán a partir de ese día de cara a cerrar el acuerdo de investidura con todas las fuerzas. Esa comisión esta formada por María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda en funciones; Santos Cerdán, secretario de Organización del partido; Pilar Alegría, ministra de Educación; Hana Jalloul, secretaria de Política Internacional y Cooperación del partido; Félix Bolaños, ministro de la Presidencia; y los diputados Oscar Puente y José Ramón Gómez Besteiro.