Puigdemont amenaza con retirar el apoyo a Sánchez si Illa trata de evitar un Govern independentista tras las elecciones

El expresident de la Generalitat y candidato de Junts, Carles Puigdemont, ha lanzado un aviso a los socialistas y ha amenazado con retirar el apoyo de su formación a Pedro Sánchez y al PSOE si el candidato del PSC, Salvador Illa, maniobra después de las elecciones para impedir un gobierno independentista, como pasó después de las municipales en Barcelona.

“Si el señor Illa hace un Collboni, ya sabe cuáles son las consecuencias. Es evidente, esto. No entendería nadie que nosotros continuáramos apoyando a una persona que no ganó las elecciones, el señor Pedro Sánchez, y que es presidente gracias a nuestros votos. Qué recorrido podría tener el acuerdo con el PSOE en estas condiciones?”, ha señalado en una entrevista en El Nacional recogida por la agencia ACN.

Puigdemont, por otro lado, ha asegurado que no tendrá “nada que decir” si la aritmética parlamentaria que sale de los comicios no permite mayorías independentistas y se conforman pactos o gobiernos alternativos que incluyan al PSC.

“Si no hay una victoria del independentismo y no es capaz de sumar una mayoría en el Parlament porque los números no dan, no hay nada que decir. Es la voluntad de los ciudadanos de Catalunya”, ha sentenciado.

Puigdemont tampoco ha querido pedir el apoyo del PSC para ser investido president en caso de necesitar sus votos después de una hipotética victoria. “No, no, no. No hay nada a negociar desde el punto de vista de la investidura (con Salvador Illa). Si tenemos una mayoría sólida, él sabrá el que tiene que hacer, pero no intercambiaremos nada con el PSC.