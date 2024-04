Puigdemont se reivindica en su primer mitin presencial como el único candidato capaz de “plantarse” frente al Gobierno

Carles Puigdemont ha convertido la presentación de la candidatura de Junts para el 12M en su primer mitin electoral presencial desde que dejó la presidencia y se marchó a Bélgica. Desde el sur de Francia, donde se ha instalado para la campaña con la que aspira a liderar de nuevo el Govern, el dirigente independentista se ha reivindicado como el único aspirante capaz de “plantarse” frente al Gobierno central.

Frente cientos de asistentes –había 1.500 inscritos, según Junts–, reunidos en la localidad de Elna, Puigdemont ha dedicado su discurso no tanto a plantear un nuevo desafío independentista, sino a presentar su candidatura como la que mejor puede defender los intereses catalanes en Madrid y la que devolverá la autoestima que considera que el soberanismo ha perdido.

Como ejemplo de su capacidad de influir en el Gobierno ha destacado su votación inicialmente en contra de la ley de amnistía. “Hoy la gente entiende que cuando Junts dice no, es que no”, ha proclamado. “El Gobierno lo ha entendido bien. No vamos allí a hacer amigos, ni a buscar nuevos aliados, sino a servir a Catalunya”, ha afirmado, para luego remachar: “Si para ello hay que ayudar a un gobierno español, hemos demostrado que somos capaces de hacerlo, pero no a cualquier precio. Y si para servir a Catalunya hay que decir basta, decimos basta. Ningún otro candidato puede decir esto”.

De esta forma, Puigdemont ha apelado incluso a la población no independentista. “La gente preferirá a un presidente que sea capaz de plantarse frente un gobierno español”, ha insistido para cerrar el acto.

El mitin de este sábado ha sido también el pistoletazo de salida para una campaña electoral de Junts que Puigdemont protagonizará desde el sur de Francia, donde se ha instalado como antesala de sus planes de regresar a Catalunya. Por ahora, lo único que ha asegurado es que estará seguro en Barcelona para el debate de investidura en el Parlament, previsto aproximadamente para la segunda mitad de junio.

Puigdemont ha aprovechado el mitin para cargar contra el Govern de ERC, al que ha acusado de “dilapidar” la mayoría independentista que debía culminar el proceso de secesión, según lo pactado entre las formaciones en 2021. “El Govern ha perdido en norte, no hay liderazgo y es incapaz de afrontar las transformaciones urgentes que el país necesita”, ha expresado.

Ha insistido el candidato en acusar a la Generalitat de gobernar sin ambición, como meros “gestores” o “encargados de una sucursal”. Y al president Pere Aragonès le ha reprochado también que en sus viajes al exterior no defienda una “nación” como la catalana sino “una comunidad autónoma tutelada”.

Aunque ha sido un acto desprovisto de la épica independentista de épocas pasadas, Puigdemont sí ha recurrido a ella cuando ha pedido “reimpulsar” Catalunya y devolver la “esperanza”. “El pueblo no solo es materia, también es alma, es espíritu. Si no cuidamos esto, no tendremos nación, sino región”, ha concluido.

Durante el acto se han presentado todos los integrantes de las listas de Junts, como la empresaria Anna Navarro, que ha intervenido desde San Francisco, o el número 3 Josep Rull.