Salvador Illa anuncia que Maurici Lucena será vicepresidente económico si puede formar un Govern en solitario

El candidato del PSC a las elecciones, Salvador Illa, ha anunciado este jueves que si puede formar un Govern en solitario su vicepresidente económico será Maurici Lucena, actual presidente de Aena y exportavoz de los socialistas catalanes hasta 2015. Con este gesto, Illa señala a un hombre que conoce bien la política catalana y que, a la vez, ha estado a los mandos de la gestión de un organismo público en los últimos años. Lucena, que no va en las actuales listas del PSC, fue número dos del exlíder socialista Pere Navarro hace casi una década.

Con este anuncio, el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat trata de reforzar la idea según la cual no solo podría llegar al Govern, si no que tendría opciones de hacerlo en solitario. Las encuestas y la aritmética parlamentaria sin embargo no avalan aún esta opción, ya que Illa necesitaría, o bien que el bloque independentista perdiese la mayoría absoluta, algo que los sondeos predicen como improbable, o bien la ayuda de ERC para la investidura.

Lucena es el primero de los nombres deslizados por Illa como participantes en un eventual gobierno socialista en la Generalitat. El presidente de Aena es un economista, licenciado en la Universidad Pompeu Fabra y Master en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España. En el terreno privado, ha trabajado como consultor en el despacho Solchaga, Recio & Asociados, y también pasó por el Banco Sabadell. Políticamente, se le considera un hombre alineado con las posiciones federalistas y en su día defendió una consulta sobe la independencia pactada con el Estado.

Tras dejar la portavocía del grupo socialista en el Parlament, en 2015 se incorporó al grupo de expertos formado por Pedro Sánchez para llegar a la Moncloa, en su caso como asesor en política industrial. Posteriormente, en julio 2018, Lucena fue nombrado presidente y consejero delegado de la compañía de capital público que gestiona los aeropuertos del Estado, puesto que ha mantenido desde entonces.

En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Aena, que cotiza en el Ibex 35, ha explicado que Lucena “ha aceptado la propuesta del candidato a la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, D. Salvador Illa Roca”, para integrarse en su equipo de Gobierno. “Lucena continuará desempeñando sus funciones como Presidente y Consejero Delegado de la compañía con dedicación exclusiva hasta que se produzca, en su caso, su nombramiento como Vicepresident económico y Conseller de Economía y Hacienda en el Govern”.