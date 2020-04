El alcalde de Badalona dimite tras ser detenido por saltarse el confinamiento y conducir bebido

El alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha dimitido del cargo tras ser detenido por los Mossos d'Esquadra en la noche de este martes mientras conducía por Barcelona saltándose el confinamiento y aparentemente bajo los efectos del alcohol. Así lo ha comunicado Pastor a su abogado en una carta escrita desde la comisaría de Les Corts de Barcelona, donde permanece arrestado. El PSC ya había exigido anoche a Pastor que dejara el cargo y lo había suspendido de militancia.

En su carta de renuncia enviada a su abogado, Pastor sostiene que la "exigencia" del cargo le ha terminado afectando. "He visto resentido mi lado más personal y familiar y ésto ha afectado a mi salud, a mi estado emocional y me ha llevado a hacer cosas de les que me arrepiento", relata el ya exalcalde en la misiva, por la que también entrega su acta de concejal.

Pastor fue arrestado este martes sobre las 23:00h. en el Eixample de Barcelona después de que los Mossos pararan su vehículo en un control porque circulaba haciendo eses. El alcalde se habría encarado con los agentes, a los que, según testigos, insistió en recordarles que era el alcalde de Badalona. Pese a que presentaba signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol, Pastor se negó a someterse a la prueba de alcoholemia. Pastor quedará en libertad una vez declare ante el juez, previsiblemente este miércoles pero quizás este jueves por la ralentización de las comparecencias de detenidos con motivo del estado de alarma.

A la detención de Pastor le ha seguido una cascada de reacciones políticas y de posicionamientos de los partidos sobre el escenario que se abre con la dimisión del hasta ahora alcalde. Dos exalcaldes y actuales concejales de la ciudad, Xavier García Albiol (PP) y Dolors Sabater (de la plataforma de izquierdas Guanyem Badalona–ERC) ya se han postulado para encabezar un gobierno municipal de unidad al tiempo que han acusado al PSC de saber que Pastor "no estaba en condiciones" de liderar la ciudad.

"Es conocido por todos que era una persona que tenía problemas de dependencia", ha dicho García Albiol sobre Pastor en declaraciones a RAC-1. El popular ha tildado de "esperable" el arresto del alcalde, si bien ha añadido que "la manera en que ha pasado es muy 'heavy'". Ante la nueva situación, Albiol ha apostado por un gobierno municipal "lo más amplio posible" liderado por él mismo ya que el PP, ha recordado, fue el partido más votado y cuenta con 11 de los 27 concejales del pleno.

Pastor fue elegido alcalde tras las elecciones de mayo de 2019 después de una batalla con Sabater para liderar un gobierno de izquierdas. Pese a que el PSC obtuvo seis concejales, uno menos que Guanyem Badalona, Sabater terminó retirando su candidatura a alcaldesa y apoyó a Pastor para que Albiol no liderara la ciudad. Pastor terminaría recibiendo también el apoyo de los dos ediles de Badalona En Comú Podem –que entró en el gobierno– y del único concejal de Junts per Catalunya.

Por su lado, Sabater ha acusado al PSC de saber que Pastor no estaba "en condiciones" de ser alcalde. "En conversaciones en privado todo el mundo lo sabía", ha dicho. Respecto al futuro político, Sabater también se ha postulado para ser de nuevo alcaldesa en un "gobierno de concentración alternativo progresista", que requeriría del concierto del PSC y Badalona en Comú. Por el momento la alcaldesa accidental de Badalona será Aïda Llauradó (En Comú Podem) hasta que se convoque un nuevo pleno de investidura.