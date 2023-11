Torra carga contra el pacto con el PSOE: “No deberíamos iniciar ningún diálogo que sitúe los límites en la Constitución”

El expresident de la Generalitat Quim Torra ha cargado contra el pacto entre el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez. En su opinión, la amnistía no es ninguna “victoria” para el independentismo, sino una “enmienda a la totalidad del procés”, y añade que los partidos soberanistas tienen que insistir en la vía unilateral. “Nunca deberíamos empezar ningún diálogo ni negociación que de entrada situara los límites en la Constitución”, ha expresado en un comunicado este miércoles.

Torra admite que se alegra por todas las personas que puedan beneficiarse de la ley amnistía -“¡Tanta gente de buena fe que se ha implicado y lo ha arriesgado todo!”, exclama-, pero añade que le preocupa que alguno de los encausados quede excluido, y que no se devuelvan las multas ni se incluya el 'lawfare'.

Según Torra, los pactos políticos de Junts y ERC para investir a Sánchez dejan claro que ya no se continúa con el proceso iniciado con las elecciones autonómicas de 2015 que, según el expresidente, quería dejar atrás la Constitución. “¿Era esto lo que pretendíamos? Muchos sí pensamos que el proceso de la vía unilateral hacia la independencia, de un gran sacrificio por la generación que se lo propone, comportaba que no había marcha atrás, que no se trataba de ‘presionar’ a España por a ganar vete a saber qué, sino de defender nuestra independencia. Llevado el país a este extremo, no había vuelta atrás posible”, plantea.

Torra lamenta que la vía que ahora proponen los partidos es la de un referendo acordado con el Estado, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Y que la ley de amnistía sitúa los límites en este marco legal y establezca que “todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico”.

En cuanto al diálogo que abren los acuerdos del PSOE con ERC y Junts, Torra defiende que nunca debería aceptarse negociación alguna que, de entrada, situara los límites en la Constitución. Y echa de menos que en la figura de los verificadores internacionales estén en las mesas de diálogo entre partidos pero no en la que compromete a los gobiernos catalán y español.

“Sigo creyendo que la única manera de salir de la jaula constitucional es por la vía democrática y unilateral, de acuerdo con la doctrina internacional. Con ‘seguridad jurídica’, sí, pero nunca sometidos a la Constitución”, remacha el expresident.