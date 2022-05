Tres agentes de los Mossos denuncian a un médico del departamento de Interior por abusos sexuales

Tres mujeres agentes de los Mossos d'Esquadra han denunciado un médico del departamento de Interior de la Generalitat por abusos sexuales realizados en la consulta del servicio de vigilancia de salud laboral, según ha avanzado el programa de TV3 Planta Baixa y ha confirmado la conselleria.

El facultativo acumula, por ahora, tres denuncias, pero la conselleria no descarta que pueda haber más casos que todavía no han salido a la luz. El médico quedó en libertad el pasado viernes después de declarar ante el juez. Interior le ha apartado de sus funciones mientras prosigue la investigación judicial.

Todas las denuncias fueron interpuestas en otoño de 2019 y todas las presuntas víctima lamentan que, una vez interpuesta la denuncia, la primera respuesta de la conselleria fue poner una enfermera al lado del médico, para que nunca visitara en solitario, pero que nunca lo apartaron de la consulta.

Las denuncias relatan abusos sexuales y tocamientos en zonas íntimas. “Me dijo que me haría una exploración ginecológica y le dije que las revisiones me las hacía cada año y que estaba todo bien. Y me dijo: 'No está de más'”, ha relatado una de las víctimas.

Estos tres casos de abusos se dieron bajo el mando del entonces conseller de Interior, Miquel Sàmper, de Junts, a quien el actual secretario general de Interior, el republicano Oriol Amorós, ha recriminado que no actuara con suficiente contundencia.

Amorós también se ha dirigido a otras potenciales víctimas que haya dentro del cuerpo de los Mossos d'Esquadra y las ha animado a denunciar, asegurando que el departament les garantizará ayuda psicológica y jurídica.