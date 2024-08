Turull revela que Puigdemont estaba en Barcelona desde el martes y que ahora volverá a Waterloo

Carles Puigdemont llevaba en Barcelona desde el martes por la noche. Así lo ha asegurado el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha aclarado que, por cuestiones logísticas y de seguridad, el expresident consideró que lo mejor era no regresar a Catalunya el mismo día de la investidura de Illa.

En una entrevista a Rac1, Turull ha explicado que estuvo con Puigdemont desde que llegó a Barcelona hasta que se despidieron en el sur de Francia. De esta manera, el de Junts ha explicado que él acompañó al expresident en el coche con el que abandonó el Passeig Lluís Companys y con el que despistó a la policía catalana, que fue incapaz de encontrarle durante toda la jornada.

Turull asegura que Puigdemont puso rumbo a Waterloo y él, por su parte, decidió pasar la noche en el sur de Francia, pero asegura que volverá a Catalunya este viernes. Durante toda la tarde del jueves, los Mossos también buscaban al secretario general de Junts, a quien citarán a declarar para esclarecer su papel en la huida del expresident.

Turull ha asegurado que su intención no era huir de la justicia, sino que priorizó acompañar a Puigdemont en su camino de regreso. Lo cual, asegura, no es ningún delito. “Como persona que le quiere y como abogado, tengo todo el derecho a estar con él”, afirma. “Si me citan a declarar, declararé”, ha añadido.

Durante toda la tarde de ayer se cruzaron informaciones que decían que los Mossos y un juez podrían haber emitido una orden de detención contra el secretario general de Junts. Finalmente estas informaciones fueron desmentidas y lo único que recae sobre Turull es que los Mossos le citarán a declarar. “Todavía no he recibido ninguna citación. Bueno, de hecho no lo sé, porque no llevo el teléfono encima porque desde hace un par de días que hacía cosas raras”, ha dicho Turull, insinuando que podría estar siendo espiado a través de su dispositivo.

Cambios de planes

Turull ha asegurado que la intención inicial de Puigdemont era presentarse en el Parlament y ejercer su derecho a voto en la investidura. Y luego “estaba dispuesto a asumir todas las consecuencias”. Pero el expresident cambió de planes al ver un dispositivo policial que consideró “desproporcionado”.

Turull ha asegurado que la decisión de huir fue tomada durante la mañana, por seguridad de Puigdemont y también “por respeto a la imagen de los Mossos, a quien no quería cargar con el hecho de haber detenido a un expresident”, ha añadido Rull.

Sobre la investidura de Salvador Illa, Turull ha asegurado que ejercerán una oposición firme y critican que el pacto para una financiación singular de Catalunya haya servido tanto para que ERC invistiera a Pedro Sánchez como a Salvador Illa.

Con todo, Junts quiere esperar a ver la letra pequeña del cupo antes de decidir su voto, pero ya ha avanzado que “no se puede descartar” que el partido retire su apoyo al PSOE en el congreso y se rompan las relaciones con el Gobierno. “Las bases que hicieron posible el acuerdo han cambiado y tenemos que ver si sigue teniendo sentido”.