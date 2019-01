El salto de Castilla-La Mancha hacia el arte contemporáneo con la llegada de la colección de Roberto Polo

Ha sido una de las grandes apuestas culturales del Gobierno de Castilla-La Mancha en esta legislatura y por fin se va a poder disfrutar este año. Una selección de 445 obras de la colección de arte moderno y contemporáneo de Roberto Polo se exhibirán en Cuenca y en Toledo en 2019, aunque aún se desconoce la fecha exacta de su inauguración. En julio del 2017, la Junta de Comunidades culminó con éxito el acuerdo para que la colección donada por el mecenas cubano-americano Roberto Polo se pudiera ver en la región.

El objetivo con la instalación de su colección en ambas ciudades en situar a Castilla-La Mancha, como "referente cultural internacional" de las vanguardias europeas y la pintura estadounidense del siglo XX y XXI. “Ha sido un trabajo que arrancó al comienzo de la legislatura y dada la complejidad de toda la operación, nos ha llevado varios años negociar y plantear todo lo que se va a poder ver a partir de los próximos meses”, explica Jesús Carrobles, director gerente de la Fundación Roberto Polo.

En principio, las obras podrán disfrutarse en el Convento de Santa Fe de Toledo y en la Casa Zavala de Cuenca. Estos espacios museísticos se verán ampliados en 2023 con la antigua Biblioteca del Miradero en Toledo y el Archivo Histórico Provincial de Cuenca. Sin embargo, en los últimos días el patronato de la Fundación Antonio Saura, cuya sede permanente está ubicada en la Casa Zavala de Cuenca, ha reclamado al Ayuntamiento de Cuenca que no autorice la cesión del espacio a la Junta de Comunidades para que instale la colección de Roberto Polo en la capital conquense.

“Estamos trabajando en la sede de Toledo y estamos pendientes de los últimos acuerdos que tienen que alcanzar el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades en Cuenca. En el momento en el que ese acuerdo se produzca, como Fundación actuaremos y en el menor tiempo posible intentaremos que el montaje de Cuenca esté abierto para la visita del público. Nos haremos cargo una vez que el tema esté solucionado por las administraciones públicas”, explica Jesús Carrobles.

Henri Edmond Cross, Vue de Gravelines (nord), vu du Grand-Fort-Philippe, circa 1891, oil on linen FOTO: Colección Roberto Polo

Santa Fe abarcaría la obra desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días, de los protagonistas de las vanguardias históricas europeas, mientras que la Casa Zabala de Cuenca estaría consagrada al arte contemporáneo más reciente, a nivel internacional, centrándose en el período de los años 50 y 60. “Como toda colección es el fruto del trabajo de muchos años de una persona que ha generado su visión del arte contemporáneo en este caso, el arte de los siglos XIX a lo que llevamos del XXI y ha ido haciendo una selección de todo aquello que ha ido encontrando en el mercado a lo largo de su vida para generar esa visión tan propia”, explica Carrobles.

Según el director gerente de la Fundación, hubo un ofrecimiento por parte del coleccionista a Castilla-La Mancha para vincularse con algunas de las ciudades que destacaban por su oferta cultural en la región. “Lo que se buscaba eran ciudades que tuvieran una cierta capacidad de acoger una colección con estas características, que tuvieran un modelo cultural propio y que se pudiera potenciar por lo que suponía abrir una nueva sede dedicada en este caso al arte contemporáneo”.

“Yo no busqué a España, pero España me encontró a mi”, explicó Polo a eldiarioclm.es. Precisamente, sus orígenes familiares parten de Galicia. “Desde allí mi familia se trasladó a Cuba, donde yo nací. Tras la revolución, finalmente nos trasladamos a Estados Unidos, donde me formé académicamente desde los ocho años. Estudié en varias instituciones, entre ellas la Columbia University”, explica. Desde muy joven se ha sentido atraído por el arte y la belleza, y ha coleccionado toda su vida. “ Esta colección está creada con conocimiento y pasión, para ponerla en pie he tenido que renunciar a muchas cosas”.

“ Toledo y Cuenca son dos ciudades maravillosas, patrimonio de la humanidad. Toledo es una ciudad ligada a la cultura, a la convivencia, a la riqueza intelectual pero que no tenía importantes conexiones con el arte contemporáneo internacional”, señala Roberto Polo. Respecto a Cuenca también apunta a que es una ciudad referente en el arte español, “pero le faltaba el contexto internacional, que gracias a este proyecto puesto en marcha por la Junta de Castilla-La Mancha alcanzará ahora”.

Marthe Donas, Le livre d'images, circa 1918, oil and plaster on cardboard FOTO: Colección Roberto Polo

" Nos hace falta en Castilla-La Mancha acceder a lo contemporáneo"

Además otro de los objetivos del Gobierno regional con esta colección es atraer a un público nuevo. “Hay todo un sector que se mueve a través de las manifestaciones contemporáneas, que es un público cualitativamente excepcional, un público muy formado y de alto nivel adquisitivo que es muy interesante para nuestras ciudades, y que se mueven en torno a ofertas como las que se van a a generar en Toledo y Cuenca”.

“Nos hace falta en Castilla-La Mancha acceder a lo contemporáneo, enganchar con lo contemporáneo. Somos una región que tiene un rico pasado, que tiene un excepcional patrimonio pero muchas veces vivimos anclados en el pasado y es necesario ofrecer una nueva visión de lo nuevo”, asegura Jesús Carrobles.

¿Por qué va a ser tan importante esta colección para Castilla-La Mancha? Según Jesús Carrobles principalmente por la presencia de obras de artistas muy reconocidos en el panorama mundial y que están muy poco representados en los museos españoles. “Va a ser un magnifico ejercicio de complementariedad con grandes museos que hay en España de arte contemporáneo pero que están ligados a la vanguardia francesa, de Roma, de EEUU y en este caso hay una visión de las vanguardias belgas, alemanas.. todo un vacio que puede ser muy novedoso en el panorama nacional e internacional”, concluye el director gerente.