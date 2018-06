Jaime Ramos: "Yo no he sido un alcalde cómodo para el Partido Popular"

Es un apasionado del deporte, la música y la lectura y especialmente de su ciudad, Talavera de la Reina, de la que es alcalde desde el año 2014. Lleva más de 30 años vinculado al mundo de la política con diferentes responsabilidades como concejal del PP en el consistorio, como portavoz y al frente de distintas concejalías. Tras la muerte de Gonzalo Lago, el anterior alcalde 'popular', Jaime Ramos fue investido primer edil, y en las elecciones de 2015 logró seguir gobernando gracias a la abstención de Ciudadanos. A punto de entrar en el último tramo de la legislatura al frente de la Alcaldía de Talavera de la Reina, la segunda con un Gobierno municipal del PP, Jaime Ramos valora en una entrevista en eldiarioclm.es las luces y sombras de estos últimos tres años.

A punto de entrar en el último tramo de la legislatura. ¿Cuál es su balance de estos tres años?

En estos momento hay muchas cosas encarriladas a todos los niveles. Especialmente teníamos muy bien encarriladas cuestiones importantes para Talavera con el Gobierno central. Por ejemplo, el desarrollo industrial, algo fundamental para Talavera con SEPES ( Entidad Pública Empresarial de Suelo), también tenemos bastante avanzado algo que estaba parado como el AVE que por fin se vuelven a poner en marcha todos los estudios que habían caducado y teníamos también pendiente con el Gobierno central la implantación del sexto Juzgado en Talavera y la construcción del Palacio de la Justicia. Yo lo que espero es que con el cambio de Gobierno lógicamente estos proyectos no sufran retraso y los podamos ver culminados antes de que acabe la legislatura.

¿Cuál ha sido su mejor y su peor momento de estos tres años?

A mi los malos se me olvidan rápido y los buenos yo creo que ha habido y seguro que va a haber más. No soy yo muy de momentos buenos y malos, me gusta muchos vivir intensamente y trabajar el día a día.

¿Cómo afronta lo que queda hasta las elecciones?

Lo afrontamos con optimismo. Por fin se van a ver cosas importantes para Talavera de la Reina. Estamos inmersos en un momento en el que acabamos de conseguir la concesión de diez millones para la EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) que van a poder transformar Talavera. Además, en esta legislatura hemos conseguido transformar el Casco Histórico que estaba absolutamente muerto y que ahora ya no queda prácticamente un local por alquilar.

Con respecto a la cerámica estamos haciendo en Talavera algo único en el mundo, que es esa Ruta de los Murales de Cerámica, que va a tener ocho grandes murales de gran formato y con diferentes momentos históricos de Talavera. Estamos trabajando en turismo, en artesanía, en arte y buscando todas las posibilidades de una ciudad a la que la crisis pilló peor parada que otras y que nos está costando salir pero que afortunadamente estamos saliendo.

Cerámica de Talavera / EUROPA PRESS

La implantación de empresas en Talavera de la Reina se ha convertido en caballo de batalla entre la administración local y regional, pendientes del desarrollo de la segunda fase del polígono industrial de Torrehierro. ¿Cómo está la situación?

Están adjudicadas las obras, y en este momento estamos en conversaciones con SEPES para facilitar la implantación de empresas, con incentivos por parte tanto de SEPES como del Ayuntamiento. El Ayuntamiento ya tiene hecha su parte que son todas las bonificaciones fiscales que se puedan, que ya están definidas, y con SEPES lo que estábamos buscando era la manera de buscar facilidades de adquisición, buscando fórmulas para la implantación de empresas.

En este momento tengo que decir que esas conversaciones se tuvieron porque hay empresas interesadas en instalarse en Talavera de la Reina. Estamos haciendo una apuesta muy fuerte por el sector logístico. Estamos situados en una zona de España clave, es decir estamos en lo que se llama la última milla, los últimos 100 kilómetros de Madrid.

Estamos cuidando mucho las relaciones de Talavera con Sines, con Lisboa, con la parte portuguesa porque ese va a ser el futuro, pretendemos que la puerta de entrada sea Talavera con la futura plataforma logística, que también esperamos que sea pronto una realidad.

¿Qué pasa con el Grado de Informática?

A mi todo esto me parece un esperpento porque Emiliano García-Page, un día se descuelga, después de pelear mucho con la Universidad, se descuelga con que quién pone las titulaciones es el Gobierno regional y que Talavera va a tener Informática, y de momento Talavera va a tener Podología, algo que yo no voy a juzgar pero que el propio presidente del Colegio de Podólogos ha dicho que es algo que es una sin razón y que no tiene ni pies ni cabeza.

Nosotros hace una semana teníamos una reunión con el director de ANECA, (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), con el secretario de Estado de Universidades y con el secretario de Estado de Educación y nos decían que si todavía se pedía Informática, todavía se podía implantar. Lo que no se puede es dejar pasar el tiempo, no hacer nada, y decir que no se puede porque la Universidad no lo pide, porque la ANECA no lo va a dar. Si el que pone las titulaciones es el Gobierno regional, lo que tiene que hacer es hacer sus deberes que hasta ahora no los ha hecho.

Estación de Talavera de la Reina

Cambiando de asunto, hace unos días aseguró que la parada del AVE Madrid-Extremadura en Toledo sería un itinerario “más factible y real”. ¿Lo mantiene?

Voy a esperar el resultado de los estudios que se están haciendo, de viabilidad y técnicos y si el mejor estudio es con la parada en Toledo, yo estaré encantado y si no lo es también. Lo que quiero es que esto sea una realidad, y es verdad que yo ya apuntaba algunas cuestiones que pueden inclinar la balanza hacia esto que son: en primer lugar lógicamente la entrada a Madrid que es lo más dificultoso, esta hecha.

Por otra parte la gente piensa que el tren viene paralelo a la N-5, y no, el tren viene hasta Toledo casi, hasta Bargas concretamente y luego sube hacía Madrid. Es decir, estamos hablando de que está a seis kilómetros de la Estación de Toledo. Si nosotros sumamos todas estas sinergias, y también que muchos talaveranos trabajan en Toledo y muchos de ellos se han tenido que ir a vivir a Toledo por no estar todo el día en la carretera, evitaríamos eso.

Yo lo que quiero es que este tema no se pare como se hizo ya con gobiernos anteriores, que esté Gobierno le ha dado un impulso y el alcalde de Talavera lo que quiere es que el AVE sea una realidad cuanto antes, porque es fundamental para Talavera.

¿Qué tal ha sido la relación con las otras formaciones políticas en el Ayuntamiento?

Siempre las relaciones empiezan mejor que van terminando, porque cada uno va definiendo su política. Yo tengo que decir, que creo que Ganemos Talavera ha hecho propuestas sensatas, factibles en Talavera y creo que el PSOE se ha dedicado única y exclusivamente a hacer la pelota a sus jefes de Toledo, a pensar en cuestiones partidistas y en ningún momento han antepuesto Talavera de la Reina sobre intereses partidistas y esto me parece lamentable.

Pleno del Ayuntamiento de Talavera FOTO: Archivo Europa Press

¿Cuándo va a llevar a cabo la Facultad de Ciencias Ambientales el estudio para determinar la distancia a la que es recomendable poder instalar macrogranjas?

Ya hemos acordado la modificación de la ordenanza del Plan de Ordenación Municipal y ya le hemos encargado a la Universidad ese estudio. Nosotros tuvimos un primer problema, con un intento de una implantación que no tenía ni pies ni cabeza, porque no solamente son las distancias, lo que queremos estudiar también son cuestiones como los vientos dominantes. Tu puedes estar a dos kilómetros pero si el viento viene para acá, eso llega seguro.

Lo que vamos a ver son las distintas áreas que podrían ser susceptibles. Talavera de la Reina tiene un término relativamente pequeño, extenso en el eje oeste-este pero muy estrecho en el norte-sur, con lo cual los vientos dominantes oeste-este yo creo que van a hacer inviable que se puedan poner estas macrogranjas. De cualquier manera, queremos tomar decisiones basadas en estudios que de verdad puedan de alguna manera sustentar lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queramos hacer.

¿Cómo va el proyecto de la Universidad privada de Talavera?

El proyecto está sufriendo desde el principio altibajos. Puesto que es un proyecto del sector privado será el sector privado el que tenga que hacerlo, pero que lo que respecta al Ayuntamiento de Talavera lo que se le ha pedido para facilitar la implantación se ha hecho desde el primer momento.

Incluso hemos llegado a plantear la fase de concurso, de concurrencia pública, para que se pueda instalar cualquiera y se presentó solamente este proyecto de Universidad privada. Hace dos semanas tendrían que haber depositado un aval, no se depositó con lo cual nosotros a la próxima Junta de Gobierno llevaremos la caducidad de este expediente.

No obstante, por los contactos que he tenido con la Universidad privada se que siguen buscando fórmulas, se que han tenido problemas con algunos de los socios y se que están buscando soluciones. Creo que es la Universidad la que tiene que dar las explicaciones y la que tiene que buscar alternativas.

De cualquier manera, si quieren instalarse en el término de Talavera, y tenemos que volver a hacer el procedimiento que ya hemos hecho, volveríamos a hacerlo.

Firma pacto institucional y social por la recuperación de Talavera y su comarca

Queda un año de legislatura. ¿Cree que va a haber tiempo para desarrollar las medidas que contempla el Pacto propuesto por la Mesa por la Recuperación de Talavera y Comarca?

Lo que sí creo que sería bueno es que lo firmáramos todos, que lo firmáramos además todos juntos, mi voluntad siempre ha sido esa, creo que se debe firmar en el Ayuntamiento de Talavera y que de verdad se debe firmar y se deben adquirir compromisos de financiación. Una firma sin unos presupuestos que lo avalen no vale absolutamente para nada y esto es lo que se debe hacer por parte de todas las administraciones.

El Día de Castilla-La Mancha pidió a Emiliano García-Page “hechos y no promesas” para la ciudad. ¿Cómo ha sido su relación con el Gobierno regional esta legislatura?

Creo que ha sido una legislatura en la que cada vez que ha venido ha hecho anuncios y que hasta ahora no hemos visto cumplidos ninguno. Como alcalde exigente que es lo que me exigen mis ciudadanos, el otro día en los tres minutos que me dieron para expresarme, lógicamente aproveché para pedirle lo que los ciudadanos de Talavera están demandando.

Talavera como ciudad tiene una deuda histórica por parte de la comunidad autónoma y antes o después habrá que empezar. Yo no digo que en esta legislatura haya que hacer todo ni en la anterior. Y además Emiliano García-Page en su turno me acusó de algo que es absolutamente falso, de no haber pedido cuando las administraciones han estado gobernadas por mi mismo partido, esto es absolutamente falso.

Yo no he sido un alcalde cómodo para el Partido Popular. He sido el único alcalde del PP que se manifestó en contra del trasvase cuando no lo hacía nadie, y lo hice incluso antes que algunos del PSOE. He sido un alcalde que me he ido y he discutido si ha hecho falta con el ministro de Fomento hasta que le he sacado un compromiso, con todo el mundo...A los que ha sido difícil sacarles compromisos han sido a los que no querían apostar por Talavera como es Álvaro Gutiérrez, en la Diputación de Toledo y como es Emiliano García-Page en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

¿Qué cree que va a pasar con la presidencia de Castilla-La Mancha y como ve a Ciudadanos?

Llevo muchos años en esto y cada vez me convence más de algo que alguien me enseño muy al principio y es que lo de hacer planes en política de más de cinco minutos es una tontería y si no aquí están los hechos de las ultimas semanas. No hay ni un solo analista político, de los que de verdad saben de política, de todos los que van a medios de comunicación que acertara. Con lo cual, yo modestamente me va a permitir que me dedique a seguir intentando sacar adelante a mi ciudad porque los análisis dan los resultados que dan.

De cualquier forma, es verdad que estamos en un momento de incertidumbre, es algo que se palpa en el ambiente. Creo que es un momento también de lanzar un mensaje de tranquilidad todos tenemos que remar en la misma dirección y cada partido, el mío también lo que tiene que hacer es un periodo de reflexión y de volver a reordenar los cargos orgánicos para afrontar las elecciones de la mejor manera y eso siempre con un partido fuerte y unido y esa es la mejor manera que se yo para ganar elecciones.

Jaime Ramos y María Dolores de Cospedal. FOTO: Europa Press

A nivel regional se escuchan muchos nombres como posibles candidatos del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha. ¿Quién considera que sería, en el caso de que no se vuelva a presentar Cospedal, el mejor candidato?

Yo no soy imparcial a la hora de hablar de Cospedal con la que tengo el honor de haber estado trabajando desde el año 2006. Pero vamos a respetar a quienes quieran presentar candidatura y vamos a respetar los tiempos de Congreso.

Nunca ha escondido sus críticas a la política del agua que se ha seguido desde el Gobierno central. ¿La defensa del río Tajo seguirá siendo uno de sus principales objetivos en lo que resta de legislatura?

La defensa del río Tajo es un pilar fundamental de la defensa de la ciudad y de los ciudadanos de Talavera, y el alcalde no va a hacer cosa diferente a lo que hace la ciudad y los ciudadanos de Talavera de la Reina.

¿Qué le han parecido los cambios en el panorama político nacional?

Como alcalde me preocupa que proyectos que están en marcha se puedan paralizar y como ciudadano me preocupa algo que es realmente la primera vez que se da en España, y es que un candidato que no ganó las elecciones, que quedó con muy pocos diputados, que ahora con manejos de despacho al final, haya conseguido ser presidente con un grupo mayoritario, casi el mas débil de toda la historia de la democracia por parte del PSOE y estamos todos con incertidumbre.

Lo que se ha visto hasta ahora es política de escaparate, habrá que ver los resultados pero desde luego tengo poca confianza en lo que se pueda hacer, yo creo que lo que hay que hacer cuanto antes es convocar elecciones, que los ciudadanos decidan y a partir de ahí que se respeten las mayorías que los ciudadanos quieran otorgar a los representantes legítimos de los ciudadanos.

¿Qué le pareció la dimisión de Mariano Rajoy del partido y cómo definiría su etapa como presidente del Gobierno?

Tampoco soy imparcial con Rajoy. Es un presidente que conozco hace muchísimos años. Creo que ha sido un hombre de Estado, un hombre que ha dejado un país mucho mejor que el que se encontró y no merecía una absurda moción de censura que ya veremos las consecuencias que trae.

¿Si hizo bien en dimir como presidente del partido? Creo que era la mejor opción que podía tener y sobretodo, el lo explicó muy bien, era lo mejor para el país, para el partido y para él.

Se abre un nuevo período para el Partido Popular. ¿Cuáles son las claves para esta etapa y que debería hacer el PP para recomponerse?

No tengo las claves pero sí tengo claro el resultado, y es que del Congreso tiene que salir un partido fuerte y unido. Un partido que conecte con los ciudadanos y a partir de ahí a luchar las próximas elecciones.

José María Aznar se ha ofrecido a ayudar a reconstruir el espacio de centro-derecha. Rajoy le ha respondido que no hay nada que reconstruir y desde el PP de Ciudad Real han señalado que la formación no necesita “salvadores”. ¿Qué tiene que decir ante esta polémica?

Cada militante tiene la posibilidad de presentar su proyecto, y tenemos que conseguir entre todos un partido fuerte y unido y todas las declaraciones y todo lo que suponga remar en dirección contraria a conseguir eso, sobra.

¿Qué espera del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y que pide para Talavera?

Esperar no espero mucho, tampoco soy imparcial en este tema pero sí todos los temas que tenemos pendientes con el Gobierno central espero que no se retrasen ni un solo día por el cambio de Gobierno. Que lleguen a Talavera en los plazos que estaba previsto llegar y si es posible incluso que se aceleren.

¿Tiene pensado volverse a presentar como candidato del PP a la alcaldía de Talavera?

Si hacer planes en política de más de cinco minutos es una tontería hacerlos a un año fíjese. Lo veremos en su momento, yo estoy ahora peleando por mi ciudad y no peleando, como están haciendo otros por términos electorales. Creo que el rédito electoral tendrá que venir si viene pero ahora hay temas muy importantes en Talavera que están por encima incluso de los partidos políticos a los que representamos.