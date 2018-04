El alcalde talaverano del PP se manifestará contra el previsible trasvase del Tajo

El alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), Jaime Ramos (PP), ha confirmado su asistencia a la concentración que ha convocado la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche para mañana martes, a las 18.30 horas, junto al Puente de Hierro, en la que se colocarán 40 crespones negros por todos los años de funcionamiento del trasvase Tajo-Segura. Esta protesta se une a la convocada en Toledo por colectivos ciudadanos.

Ramos ha reiterado la necesidad de contar con un nuevo marco de regulación que asegure "agua en cantidad y calidad suficiente del Tajo y del Alberche a su paso por Talavera", lo cual, ha matizado, "es absolutamente incompatible con los trasvases". A este respecto, ha querido dejar claro que la postura del Ayuntamiento de Talavera es "contraria" a que se produzcan trasvases mientras no se apruebe un nuevo marco regulador que garantice el caudal necesario.

Si bien, el primer edil ha dicho que el actual marco normativo es "bastante más restrictivo que el que había cuando gobernaban otros señores que ahora se quejan mucho pero que antes no regulaban, pues ya se habrían hecho bastantes más trasvases de los que se hacen".

Por ello, Ramos ha afirmado que apoyará cualquier manifestación de apoyo al Tajo dependiendo de "cómo se convoquen y quién lo convoque", pues en su opinión, "mucha punta se ha sacado de un manifiesto un día que había Pleno en Talavera y en el que se apoyó una moción bastante más razonable y bastante más crítica con el trasvase", que un manifiesto que "se redactó sin contar con el Ayuntamiento de Talavera".

"Nos pareció que esa no era la fórmula de apoyar un manifiesto en el que no se ha contado con el Ayuntamiento y no se puede sacar punta donde no la hay", ha recalcado. Para Ramos, no ha habido ningún alcalde de Talavera en los últimos 30 años de democracia que ha sido tan claro como él con el tema de los trasvases y coincidiendo además que el equipo de Gobierno municipal y el Gobierno central están sustentados por el mismo partido. "Eso nunca se había dado aquí, lo vendan como lo vendan", ha señalado.

Alcalde del PP en Pareja (Guadalajara)

También el alcalde del Partido Popular en el municipio alcarreño de Pareja, Francisco Javier del Río, ha dicho ante la posibilidad de que este martes se autorice un nuevo trasvase que no se debería sacar más agua de Entrepeñas y Buendía hasta que los pantanos no estén, al menos, al 50% de su capacidad, nivel que alcanzarían superando los 1.200 hectómetros, si bien ahora rondan los 480.

Este alcalde ha reconocido que al menos ya hay un mínimo fijado a partir del cual no se puede trasvasar, pero ha insistido en que la economía de los municipios ribereños, como es el caso de Pareja, "depende directamente" del agua embalsada en estos pantanos. "Ahora, desgraciadamente, no tenemos ni el turismo, ni el agua, ni las tierras" ha dicho tras incidir en el "tremendo daño" que han realizado los trasvases a la economía de estos pueblos.