El PSOE, respecto a Cospedal: "Tampoco vamos a hacer leña del árbol caído"

El PSOE prefiere ser "muy prudente" a la hora de hablar de la comisión de investigación de María Dolores Cospedal, que propuso hace unos días el Grupo Parlamentario de Podemos. Así lo señaló la portavoz socialista en las Cortes, Blanca Fernández, que explicó que quieren ver primero "cómo justifican la necesidad de ponerla en marcha". Aprovechó también de destacar cómo su partido "se enfrentó a Cospedal y consiguieron desalojarla del gobierno, a pesar del acoso, las querellas y el espionaje que sufrimos".

De todos modos, ha puntualizado que desde su partido "nunca vamos a tapar las vergüenzas de la corrupción de nadie y menos de Cospedal". Sin embargo, también ha señalado que "tampoco vamos a hacer leña del árbol caído" porque "no estamos para buscar venganza sino para hacer políticas que beneficien a la gente". Fernández ha explicado que los ciudadanos no quieren que la política "se convierta en espectáculo" y que las Cortes no son "el marco" para investigar los "escándalos de Cospedal, su marido y el PP".

"Y espero que de todas las grabaciones que hemos conocido se deriven acciones judiciales; pero no traigamos los asuntos de Cospedal en Madrid a Castilla-La Mancha”, concluyó la socialista.

Jornadas de funcionarios

El PSOE de Castilla-La Mancha ha presentado también una proposición de ley para reinstaurar la jornada de 35 horas entre los empleados públicos castellano-manchegos. Este cambio fue tumbado por el Gobierno de Mariano Rajoy después de que la Junta de Comunidades lo aprobase en enero del 2016. Este año, el Gobierno de Emiliano García-Page anunció que esta jornada reducida volvería en enero del 2019, junto a un aumento retributivo del 1,75%.

La portavoz socialista recordó que a principio de la legislatura ya se presentó una iniciativa similar que, aunque fue apoyada por unanimidad en las Cortes regionales, no pudo entrar en vigor al ser recurrida por el ejecutivo del PP de Rajoy. “Lo que queremos es que ahora si se pueda salir adelante”, sentenció.

Fernández, que aseguró que su grupo ya cuenta con el apoyo de Podemos para aprobar esta proposición de ley, instó a los ‘populares’ a apoyarla también. “Lo que queremos es que se desmarquen de Cospedal que impulsó ese recurso y apoye esa jornada para los empleados públicos”.

Para la responsable del Grupo socialista, los empleados públicos “han hecho grandes sacrificios para sacar adelante los servicios públicos y se merecen seguir recuperando los derechos que perdieron durante la anterior legislatura".