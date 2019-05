El emisario de Palestina en España asegura que Donald Trump "hace de Jerusalén su embajada"

‘Contra el olvido. Una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba’ es una obra literaria cuya primera edición se publicó en 2016. A pesar de ello, todavía sigue dejando huellas como la de este miércoles en Toledo. Sus autoras, Teresa Aranguren y Sandra Barrilaro, volvieron a presentarlo en el espacio de Urbana 6 junto al embajador de Palestina, Musa Amer Odeh y a Johnny Mansour, el profesor palestino “pieza fundamental en este libro”, según Aranguren.

“Hemos organizado esta cita porque el libro se sigue reimprimiendo y quisimos aprovechar la visita de Mansour a Toledo. Su papel ha sido clave porque nos cedió fotografías de gente de Palestina y, de hecho, la imagen de la portada es la primera que nos mandó”, explica la escritora. ‘Contra el olvido’ es una obra en la que las imágenes ocupan un papel central “por su poder para transmitir la realidad”.

“Queríamos mostrar cómo era la sociedad Palestina antes de la Nakba, es decir, antes de la invasión de Israel, porque la percepción de Occidente no coincide con la realidad. Las fotografías del libro podrían ser perfectamente de un familiar nuestro”, añade Aranguren quien asegura que “han sorprendido a mucha gente”. “Palestina fue destruida por el movimiento sionista, hasta ese momento era una sociedad como podía ser España en esa época”.

Pueblos rurales, clases medias y urbanas, cosmopolitas y modernas, así definen las autoras la Palestina anterior a la creación del Estado de Israel. “En 1926 Gaza tenía un aeropuerto que ya quisieran ciudades españolas y que fue destruido. Además, en el libro recopilamos imágenes de mujeres palestinas con pijamas de seda, en la cama, leyendo y fumando, lejos del estereotipo que imaginamos hoy en día", declara Sandra Barrilaro.

“Mansour estaba haciendo un trabajo de recopilación de documentos y en todo momento fue muy generoso y amable, muy propio de la sociedad árabe-palestina”, comenta Aranguren.Johnny Mansour es un académico e historiador palestino del Departamento de Estudios de Historia del Colegio Académico de Beit Berl. “El libro refleja historias cotidianas de las familias palestinas que vivieron antes de 1948 en el Estado de Palestina. Aranguren me pidió una foto de mi padre para ilustrar los sueños de la sociedad, los cuales se derrumbaron en 1948”, explicaba Mansour. “Es hermoso que ese sueño esté vivo en este libro.”

Según Teresa Aranguren, uno de sus principales objetivos era “romper con los estereotipos y con la gran mentira del movimiento sionista porque Palestina nunca fue un desierto y nunca estuvo vacía”. “En las fotografías podemos ver musulmanes, cristianos y judíos. Palestina estaba llena de población muy diversa”, explica Sandra Barrilaro.

'Contra el olvido', Teresa Aranguren y Sandra Barrilaro

Una mirada feminista hacia Palestina

‘Contra el olvido’ aúna fotografías con textos explicativos que muestran “hasta qué punto la historia se ha ocultado ya que la Nakba es uno de los crímenes más atroces del siglo pasado. Al ver el libro nos damos cuenta de hasta qué punto fue una mentira”.

La portada de esta obra, que según Aranguren no ha conllevado ninguna presión, se presenta con un grupo de mujeres que, en blanco y negro, nos trasladan a la sociedad española de la época. Aunque las autoras no contemplaron su obra como un libro contra los estereotipos machistas de este ámbito, sus fotografías rompen con el ideario de las mujeres palestinas en particular, y árabes en general.

“No fue premeditadamente feminista, salió así sin planificarlo demasiado, pero de algún modo la idea de romper estereotipos hacía de esta foto la idónea. Muestra a mujeres palestinas de 1942 que podían ser igual o más modernas que nuestras abuelas”, cuenta la escritora.

“Donald Trump hace de Jerusalén su embajada, violando la ley internacional y lo derechos humanos del pueblo palestino”

“Estamos ante un libro muy importante porque ayuda al pueblo a conocer la vida y la realidad en Palestina antes de la creación del Estado de Israel. Y es que había una civilización del pueblo palestino más avanzada que en toda la región, un pueblo que nunca ha hecho invasiones”, declaraba el embajador de Palestina en España, Musa Amer Odeh.

Amer lleva casi 15 años ocupando este cargo y, desde España, asegura que la situación en su país es muy difícil ya que, según el embajador, “la derecha fanática” ocupa el gobierno de Israel “con el apoyo de Donald Trump, que hace de Jerusalén su embajada violando la ley internacional y los derechos humanos del pueblo palestino”.

“Se necesita a la comunidad internacional para trabajar con los principios europeos, no se puede aceptar una ocupación a la fuerza. Nuestro pueblo está buscando la libertad, la dignidad y la paz justa y verdadera basada en la ley internacional. La sociedad palestina no tiene ningún interés en guerra y sangre”, añadía el embajador palestino.